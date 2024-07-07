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رياضة

مولودية الجزائر يجدد عقد مدربه بوميل

مولودية الجزائر يجدد عقد مدربه بوميل
بوميل مع رئيس نادي مولودية الجزائرالمصدر: صفحة مولودية الجزائر عبر فيسبوك
إرم نيوز
رويترز
إرم نيوز,
رويترز
07 يوليو 2024، 11:03 م

جدد مولودية الجزائر المنافس في دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم، عقد المدرب الفرنسي أمير بوميل لموسم إضافي بعد نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بالدوري في الموسم الماضي.

وأعلنت إدارة مولودية الجزائر قرارها مساء الأحد عبر صفحة النادي على فيسبوك، إذ ذكرت "المدرب أمير بوميل يجدد عقده مع المولودية لموسم إضافي"، مع نشر صورة للمدرب برفقة رئيس مجلس الإدارة حكيم حاج رجم.

تجديد 🆕✍️📋 المدرب باتريس أمير بومال يجدِّدُ عقده مع المولودية لموسم إضافي ❤️💚 #𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر🟢🔴

Posted by Mouloudia Club d'Alger on Sunday, July 7, 2024

واقترب مولودية الجزائر بشكل كبير من تحقيق الثنائية المحلية، لكنه خسر أمام شباب بلوزداد 1-صفر يوم الجمعة الماضي في نهائي كأس الجزائر على ملعب "5 جويلية".

ويعود الفريق للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل بعد سنوات طويلة من الغياب.

وتولى بوميل صاحب الـ 46 عامًا قيادة مولودية الجزائر في شهر مارس 2023 بعد تجارب سابقة في القارة السمراء قاد خلالها منتخب كوت ديفوار كما تولى تدريب منتخب المغرب تحت 23 عامًا.

وعمل بوميل مساعدًا لمواطنه هيرفي رينارد في تجارب مختلفة مع منتخب المغرب وأيضًا قيادة ليل الفرنسي ومنتخب كوت ديفوار وأيضًا زامبيا.

مولودية الجزائرالدوري الجزائري

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