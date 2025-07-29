بعد جواو فيليكس.. رونالدو يتدخل لحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن تدخل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لإقناع أحد اللاعبين المستهدفين بالانضمام للفريق في الميركاتو الحالي، بعد حسم صفة مواطنه جواو فيليكس قادمًا من تشيلسي.

وأصبحت صفقة انتقال فيليكس إلى النصر في مراحلها النهائية، ويضع ناديا تشيلسي والنصر حاليا اللمسات الأخيرة على الشروط المتعلقة بصفقة الانتقال التي قد تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو.

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ويبلغ المهاجم البرتغالي 25 عاما، وبدأ مسيرته مع شباب بورتو قبل الانتقال إلى بنفيكا عام 2015 مسهمًا في التتويج بالدوري وحاصدا جائزة أفضل لاعب شاب بعمر 18 عاما، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية بلغت 126 مليون يورو، وكان له دور في تتويج فريقه بالدوري الإسباني موسم 2020-2021.

وبعد رحلة مميزة مع أتلتيكو، حط فيليكس الرحال في نادي تشيلسي على سبيل الإعارة في تجربة لم يكتب لها النجاح، قبل أن يعار لبرشلونة موسم 2023-2024، ويعود بعدها إلى تشيلسي الذي وقع معه عقدًا مدته 7 سنوات، ويتم إعارته إلى ميلان لمدة موسم ثم عاد للفريق الإنجليزي.

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ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "UOL" فإن رونالدو يدفع إدارته حاليًّا للتعاقد مع البرازيلي أنتوني، نجم مانشستر يونايتد.

وأوضح التقرير، أن رونالدو تواصل مع اللاعب لإقناعه بالانضمام إلى صفوف "العالمي"، في وقت وصلت فيه المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة متقدمة، ورغم ذلك، لا تزال المطالب المالية المرتفعة من جانب مانشستر يونايتد تشكّل عائقًا أمام إتمام الصفقة، وسط استمرار المحادثات بين الأطراف المعنية.

ووفقًا للتقارير، يرغب يونايتد في الحصول على 60 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع اللاعب البرازيلي.

اللاعب صاحب الـ25 عامًا انضم إلى يونايتد قادمًا من أياكس في صيف عام 2022 مقابل 100 مليون يورو، ولكنه لم يحظ بالنجاح المتوقع ليرحل إلى ريال بيتيس الإسباني في النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث تألق وسجل تسعة أهداف وصنع خمسة في 26 مباراة خاضها مع الفريق.

وبلغ أنتوني مع بيتيس نهائي دوري المؤتمر الأوروبي قبل الهزيمة من تشيلسي.

وفي الأسابيع الأخيرة، تلقى أنتوني، عدة استفسارات من أندية تنشط في 3 دوريات أوروبية على الأقل: في ألمانيا من لايبزيغ وباير ليفركوزن، وفي إنجلترا من برايتون ونيوكاسل، وفي إسبانيا من ريال بيتيس.