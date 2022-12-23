بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة.. تعرف على مباريات دور الـ8 لكأس خادم الحرمين الشريفين

فاز الاتحاد بركلات الترجيح 4-3 على الشباب، ليضرب موعدا مع الفيحاء حامل اللقب في دور الثمانية لكأس ملك السعودية لكرة القدم، اليوم الخميس.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" في جدة.

وضع متعب الحربي الشباب في المقدمة في الدقيقة 40، وأدرك الاتحاد التعادل عند طريق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 48.