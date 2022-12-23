بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة.. تعرف على مباريات دور الـ8 لكأس خادم الحرمين الشريفين

بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة.. تعرف على مباريات دور الـ8 لكأس خادم الحرمين الشريفين

مباريات قوية في دور الـ8
فريق التحرير
فريق التحرير

فاز الاتحاد بركلات الترجيح 4-3 على الشباب، ليضرب موعدا مع الفيحاء حامل اللقب في دور الثمانية لكأس ملك السعودية لكرة القدم، اليوم الخميس.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" في جدة.

وضع متعب الحربي الشباب في المقدمة في الدقيقة 40، وأدرك الاتحاد التعادل عند طريق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 48.

بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة.. تعرف على مباريات دور الـ8 لكأس خادم الحرمين الشريفين
الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد فاز بركلات الترجيح 4-3 على الشباب ليضرب موعدا مع الفيحاء حامل اللقب في دور الثمانية

الفتح يتخطى الطائي ليضرب موعدًا مع الهلال

وفي وقت سابق، تأهل الفتح لدور الثمانية في كأس ملك السعودية لكرة القدم بفوزه على الطائي بركلات الترجيح 7-6، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، اليوم الخميس.

ولحق الفتح في دور الثمانية بأندية الهلال والنصر والفيحاء حامل اللقب والوحدة وأبها والباطن.

وسيلتقي الفتح مع الهلال في دور الثمانية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وتأهل الباطن لدور الثمانية بفوزه على الرائد بهدف دون رد سجله يوسف الشمري.

وهو أول انتصار يحققه الباطن هذا الموسم، حيث يتذيل الدوري السعودي للمحترفين بنقطة واحدة من تسع مباريات.

وفيما يلي مباريات دور الـ8 لكأس خادم الحرمين الشريفين:

مواجهات دور الـ8 لكأس خادم الحرمين
مواجهات دور الـ8 لكأس خادم الحرمين

النصر ضد أبها

الهلال ضد الفتح

الفيحاء ضد الاتحاد

الوحدة ضد الباطن

كأس خادم الحرمين الشريفين

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