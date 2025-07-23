كم سيدفع نادي الاتحاد السعودي لشراء إسماعيل بن ناصر؟

كشفت تقارير صحفية عن المبلغ المتوقع أن يدفعه نادي الاتحاد السعودي لضم إسماعيل بن ناصر، لاعب خط الوسط الجزائري، الذي يخوض حاليًا مناقشات مع ميلان الإيطالي حول احتمالية الرحيل.

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وعلى الرغم من أن عقد اللاعب يمتد حتى يونيو 2027، فإن عدم استقرار موقعه في الفريق الإيطالي بعد عودته من إعارة نصف موسمية إلى أولمبيك مرسيليا فتح الباب أمام مغادرة محتملة إلى الدوري السعودي.

وواجه بن ناصر تحديات كبيرة الموسم الماضي بسبب الإصابات، فقد شارك في 20 مباراة فقط بين ميلان ومرسيليا، ما أثر في حظوظه في البقاء ضمن الخطط المستقبلية للفريق الإيطالي.

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كم سيدفع الاتحاد؟

وكيل بن ناصر يعتمد على علاقته القوية مع نجم الاتحاد السابق، كريم بنزيما، لتسهيل عملية الانتقال وتعزيز فرص إتمام الصفقة.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المفاوضات بين إدارة ميلان والاتحاد تسير بخطى ثابتة للحصول على خدمات النجم الجزائري.

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ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة نحو 10 ملايين يورو، مع وجود اتفاق شبه نهائي بين النادي السعودي واللاعب حول الشروط الشخصية.