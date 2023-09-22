كواليس تجديد لامين يامال لعقده مع برشلونة

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت، في وقت سابق، أن لامين يامال وقّع مع برشلونة عقدًا حتى يونيو 2026".

برشلونة يرغب في تحصين نجمه الشاب بعقد طويل الأمد، وتوقيعه حتى 2026، وهو الحد الأقصى لمدة العقد، بسبب أن عمره 16 عامًا".

وقال الإعلامي أندريا سانشييز إن كواليس عملية تجديد التعاقد لم تكن سهلة، حيث كانت بعض الأطراف تريد الرحيل، وأطراف أخرى تريد البقاء.

وأوضح: "لم تكن اتفاقية تجديد عقد لامين يامال سهلة، وأراد والد لامين أن يغادر برشلونة، لكن والدة لامين، وخورخي مينديز، أرادا تجديد عقده".