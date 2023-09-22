كواليس تجديد لامين يامال لعقده مع برشلونة
كشفت تقارير إعلامية عن كواليس تجديد نادي برشلونة الإسباني، لعقد مهاجمه الشاب لامين يامال حتى 2026.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت، في وقت سابق، أن لامين يامال وقّع مع برشلونة عقدًا حتى يونيو 2026".
برشلونة يرغب في تحصين نجمه الشاب بعقد طويل الأمد، وتوقيعه حتى 2026، وهو الحد الأقصى لمدة العقد، بسبب أن عمره 16 عامًا".
وقال الإعلامي أندريا سانشييز إن كواليس عملية تجديد التعاقد لم تكن سهلة، حيث كانت بعض الأطراف تريد الرحيل، وأطراف أخرى تريد البقاء.
وأوضح: "لم تكن اتفاقية تجديد عقد لامين يامال سهلة، وأراد والد لامين أن يغادر برشلونة، لكن والدة لامين، وخورخي مينديز، أرادا تجديد عقده".
وخطف "يامال" الأنظار إليه بظهوره مع الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم تحت قيادة تشافي هيرنانديز.
و"يامال" البالغ من العمر 16 عامًا، ظهر في 4 مباريات مع برشلونة بالدوري الإسباني، وصنع هدفين.
كما تم استدعاؤه مع منتخب إسبانيا، وظهر مع الفريق خلال فترة التوقف الدولي، وسجل في شباك قبرص، وأصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل مع إسبانيا.