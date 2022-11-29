الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة أمريكا ضد إيران



تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب (الثمامة) لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخبي أمريكا وإيران ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022.

وتقام أيضا في التوقيت نفسه مواجهة قوية تجمع بين منتخبي إنجلترا وويلز على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي أمريكا ضد إيران في ختام منافسات المجموعة الثانية بالمونديال:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الثمامة) في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت قطر والسعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق حسن العيدروس وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خالد الحدي.

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعدما فاز على إيران بنتيجة 6-2 ثم تعادل مع أمريكا دون أهداف.

ويحتل منتخب إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزه الأخير على ويلز بنتيجة 2-0.

ويتواجد منتخب أمريكا في المركز الثالث برصيد نقطتين ثم منتخب ويلز برصيد نقطة واحدة.