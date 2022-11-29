الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة أمريكا ضد إيران
تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب (الثمامة) لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخبي أمريكا وإيران ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022.
وتقام أيضا في التوقيت نفسه مواجهة قوية تجمع بين منتخبي إنجلترا وويلز على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي أمريكا ضد إيران في ختام منافسات المجموعة الثانية بالمونديال:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الثمامة) في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت قطر والسعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق حسن العيدروس وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خالد الحدي.
ترتيب المجموعة
يتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعدما فاز على إيران بنتيجة 6-2 ثم تعادل مع أمريكا دون أهداف.
ويحتل منتخب إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزه الأخير على ويلز بنتيجة 2-0.
ويتواجد منتخب أمريكا في المركز الثالث برصيد نقطتين ثم منتخب ويلز برصيد نقطة واحدة.
تاريخ المواجهات
تقابل المنتخبان في بطولة كأس العالم العام 1998، ونجح منتخب إيران في الفوز بنتيجة 2-1.
ولعب المنتخبان مباراة ودية أخرى بعدها العام 2000 وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.
تشكيل أمريكا
يخوض منتخب أمريكا مواجهة قوية بحثا عن تحقيق الفوز الذي يضمن له التأهل بغض النظر عن نتيجة لقاء إنجلترا وويلز.
ويعني التعادل بالنسبة للمنتخب الأمريكي أو الهزيمة الخروج بشكل رسمي من مرحلة المجموعات.
وقال جريج بير هالتر، المدير الفني لمنتخب أمريكا، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن اللقاء سيكون صعبا ويشبه مواجهات الأدوار الإقصائية التي تعني الهزيمة بها الخروج من منافسات البطولة.
وأشار إلى أن منتخب أمريكا يرغب في مواصلة المشوار وتحقيق الفوز لاستكمال ما بدأه في البطولة، مؤكدا أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز.
ويعتمد منتخب أمريكا على تشكيلة تضم حارس المرمى مات تيرنر وأمامه خط الدفاع بقيادة والكر زيميرمان وتيم ريم وسيرجينو ديست وأنتوني روبينسون.
ويقود خط الوسط تايلر آدامز وبجواره يونس موسى وعلى الأطراف ويستون ماكيني وكريستيان بوليسيتش مع ثنائي الهجوم تيموتي وياه وحاجي رايت.
أوراق إيران
يتطلع منتخب إيران بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى دور الستة عشر.
وقد يصعد منتخب إيران حال التعادل مع أمريكا والوصول إلى 4 نقاط حال خسارة ويلز أمام إنجلترا.
ويحمل منتخب إيران أيضا فرصة التأهل حال التعادل مع أمريكا بجانب فوز ويلز على إنجلترا ولكن حال التفوق في فارق الأهداف.
وقال البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، في المؤتمر الصحفي إنه ينظر فقط لمجريات المباريات من ناحية كرة القدم وليس إلى أي أمور أخرى.
وأوضح أنه طالب لاعبيه بالاستمتاع بتقديم كرة قدم مميزة وتحقيق الفوز، مؤكدا أن منتخب أمريكا منافس قوي ويضم العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا.
ويعتمد منتخب أمريكا على تشكيلة تضم حارس المرمى سيد حسين حسيني وأمامه الرباعي رامين رضائيان ومرتضى بورعلي كنجي وماجد حوسيني وميلاد محمدي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أحمد نور الله وبجواره سعيد عزت الله وإحسان حاج صافي مع ثلاثي خط الهجوم علي جولزاده وسردار آزمون ومهدي طارمي.
وقال زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب أمريكا السابق، لـ"إرم نيوز" إن المباراة ستكون مفتوحة لجميع الاحتمالات، موضحا أن كيروش مدرب دفاعي وسيرهق أمريكا بأدائه القوي في غلق المساحات.
وأشار إلى أن منتخب أمريكا مطالب بالفاعلية بشكل أكبر؛ لأنه يلعب كرة قدم سريعة ولكنه بحاجة لترجمة الفرص.