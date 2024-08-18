فجَّر محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، مفاجأة بشأن مصيره مع الفريق الأحمر خلال الموسم الجديد، في ظل ما تردد عن دخوله في أزمة وخلاف مع مدربه السويسري مارسيل كولر، وإمكانية رحيله في الميركاتو الصيفي.

وكان فريق الأهلي أنهى موسمه في بطولة الدوري المصري بالخسارة أمام مضيفه فريق مودرن سبورت (1-2)، بالمباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، مساء السبت.

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة الـ85 على قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز، الذي توج بلقبه للمرة الـ44، بينما رفع مودرن سبورت رصيده إلى 54 نقطة، وقفز للمركز الرابع.

وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية عن إمكانية رحيله وحقيقة أزمته مع كولر: "الأهلي بيتي وطول ما أنا موجود فأنا تحت أمرهم، ومنذ فترة طويلة هناك شائعات عني وأنا بعيد عن السوشال ميديا، ويقولون هناك خناقات بيني وبين المدرب، ولكن كلها أمور لا أرد عليها، أنا جاهز وتحت أمر الجهاز الفني في أي وقت".

وأضاف: "أنا شخص عنيد ولا يمكنني البقاء في مكان بلا دور، ولكني في الأهلي أقاتل على كل فرصة، أنا على وضعي ومرتاح، تلقيت بالفعل عرضًا جيدًا من الدوري المصري، ولكن من المستحيل أن ألعب لفريق غير الأهلي في مصر".

وعن سبب بكائه بعد التسجيل أمام زد، أوضح: "أحب التسجيل وأهدرت هدفًا قبل ذلك، فحزنت على نفسي ولهذا بكيت حين سجلت".

وأردف: "فخور بحمل شارة قيادة الأهلي وهي لحظة كنت أحلم بها من صغري، وحزين للخسارة أمام مودرن سبورت، فكنت أتمنى أن أحملها مع فوز، ومستعد للموسم الجديد وكل يوم دائمًا هناك متغيرات".

وأشار: "أريد أن أقول للناس إننا نحن من سنبقى كلاعبين وجماهير، في أي لحظة يتغير الجهاز الفني ولا مشاكل معه إطلاقًا".

واختتم: "لا أفكر في الرحيل عن الأهلي، وموجود في النادي حتى آخر لحظة في حياتي إلا لو الأهلي هو من قرر مستقبلي وما سيقال لي سأنفذه".

وخاض محمود كهربا، يوم السبت، المباراة رقم 72 بقميص الأهلي في الدوري الممتاز، ويملك في رصيده 36 مساهمة تهديفية (سجل 27 وصنع 9).