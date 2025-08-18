موعد إعلان الترجي عن صفقة انضمام الجزائري كسيلة بوعالية

بات المهاجم الجزائري كسيلة بوعالية على وشك الانضمام للترجي التونسي، بطل دوري المحترفين وفق ما أفادت به مصادر مقربة من النادي.

وأثار أداء الترجي في أول مباراتين من الدوري التونسي للمحترفين جدلا واسعا في الأوساط الكروية وموجة غضب عارمة بين مشجعيه بعد أن سقط في فخ التعادل أمام مستقبل قابس ثم الاتحاد المنستيري في أول جولتين من المسابقة.

ودفعت موجة الغضب مجلس إدارة الترجي إلى البحث عن تعزيزات عاجلة للفريق خاصة في خط الهجوم، وذلك في ضوء رحيل المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت مصادر قريبة من الترجي أن كسيلة بوعالية، لاعب شبيبة القبايل الجزائري يصل إلى تونس اليوم الاثنين رفقة وكيل اعماله للفيام بآخر جولة من المفاوضات قبل التوقيع رسميا مع الترجي.

وينتظر أن يخض كسيلة بوعالية إلى الفحص الطبي يوم غد الثلاثاء كخطوة أخيرة قبل التوقيع على عقود انضمامه للترجي ليكون اللاعب الجزائري الثالث في الفريق بعد يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي.

وينتظر أن يعلن الترجي عن الصفقة الجديدة يوم الأربعاء أو مساء الثلاثاء، على أن يبدأ اللاعب التدريبات مع فريق الجديد في حصة الأربعاء، لكنه لن يكون على ذمة المدرب ماهر الكنزاري في المباراة التي تجمع الفريق بشبيبة القيروان الخميس 21 أغسطس الجاري.

وبخصوص مدة التعاقد والتفاصيل المالية، لم يتم الإعلان عنها من قبل الترجي، لكن مصادر قريبة قالت إن بوعالية سيوقع عقدا مدته 3 سنوات.

ويشار إلى أن الترجي توصل لاتفاق مع شبيبة القبائل على ضم لاعب الجناح الأيمن كسيلة بوعالية (24 عاما) مقابل ما يقرب من 600 ألف يورو.

وأدلى كسيلة بوعالية بتصريحات للصحف الجزائرية مؤكدا قرب مغادرته لشبيبة القبائل مضيفا أنه لن يلعب في الدوري الجزائري الموسم المقبل.

وقال: "قررت مغادرة شبيبة القبائل و تغيير الأجواء بعد عدة سنوات قضيتها في الفريق، تحدثت مع مسيري الفريق و أعلمتهم عن رغبتي في الرحيل عن النادي، عرض الترجي التونسي حفزني من أجل تغيير الأجواء".

يشار إلى أن الصفقة المرتقبة لكسيلة بوعالية هي أول الملفات التي تولاها المدرير الرياضي الجديد للترجي، يزيد منصوري، نجم المنتخب الجزائري السابق.