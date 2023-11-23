تقرير: تشابي ألونسو سيتولى تدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل

وجاء تمديد عقد ألونسو في ظل تقارير تحدثت عن أنه سيخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي الموسم المقبل أو توماس توخيل في بايرن ميونخ.

وسبق أن لعب ألونسو لريال سوسيداد، وليفربول، وريال مدريد، وبايرن ميونخ.

وقبل أسابيع قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن ألونسو يملك اتفاقا سريا مع ليفركوزن يمنح المدرب الإسباني الشاب فرصة مغادرة الفريق وقتما يريد.