تقرير: تشابي ألونسو سيتولى تدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل
كشف برنامج "الشرينغيتو" أن الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن سيتولى تدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل.
وبحسب الموقع فإن تشابي ألونسو البالغ من العمر 41 عاما سيكون مدربا لبايرن ميونخ الموسم المقبل وسيخلف المدرب الحالي توماس توخيل.
وفي أغسطس الماضي أعلن باير ليفركوزن، تمديد عقد تشابي ألونسو لمدة عامين ليبقى مع الفريق حتى 2026.
وجاء تمديد عقد ألونسو في ظل تقارير تحدثت عن أنه سيخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي الموسم المقبل أو توماس توخيل في بايرن ميونخ.
وسبق أن لعب ألونسو لريال سوسيداد، وليفربول، وريال مدريد، وبايرن ميونخ.
وقبل أسابيع قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن ألونسو يملك اتفاقا سريا مع ليفركوزن يمنح المدرب الإسباني الشاب فرصة مغادرة الفريق وقتما يريد.
وقال ماتياس براتس الصحفي في "راديو ماركا" إن ريال مدريد اختار ألونسو لتدريبه الموسم المقبل.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن ألونسو أدار 54 مباراة لباير ليفركوزن، فاز في 33، وتعادل في 11، وخسر 10، علمًا بأنه سبق أن أدار 98 مباراة لريال سوسيداد فاز في 40، وتعادل في 23، وخسر 35.
ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني ويملك 31 نقطة من 11 مباراة ويتقدم بنقطتين عن بايرن ميونخ.
وتأهل الفريق إلى دور الـ16 في كأس ألمانيا كما تأهل إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي بتحقيق الفوز في أول 4 جولات في دور المجموعات.
ولم يخسر باير ليفركوزن في أي مباراة الموسم الحالي في مختلف المسابقات.
يشار إلى أن توماس توخيل تولى تدريب بايرن ميونخ في مارس الماضي وينتهي تعاقده مع النادي البافاري في يونيو 2025.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن توخيل أدار 30 مباراة لبايرن ميونخ حقق الفوز في 20 منها، وتعادل 4 مرات، وخسر 6 مرات.