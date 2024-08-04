اختتمت منافسات اليوم التاسع بدورة الألعاب الأولمبية التي تقام حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وشهدت منافسات اليوم التاسع ضمان العرب ميدالية جديدة بعد تأهل الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إلى نصف نهائي منافسات وزن أقل من 66 كغم.

وأحرزت جوليان ألفريد أول ميدالية في تاريخ بلادها سانت لوسيا في دول الكاريبي بعدما حققت ذهبية سباق العدو 100 متر.

وفاز الفرنسي تيدي رينر بذهبية الجودو كما فازت الصين بذهبية تنس الطاولة، بينما فازت أوكرانيا بذهبية سلاح السيف.

وتصدرت الصين جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 مع نهاية أحداث اليوم التاسع، بينما انتفضت الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدمت للمركز الثاني.

وفيما يلي جدول ميداليات أولمبياد باريس بعد اليوم التاسع:

الصين (37 ميدالية- 16 ذهب، 12 فضة، 9 برونز)

الولايات المتحدة الأمريكية (61 ميدالية – 14 ذهب، 24 فضة، 23 برونز)

فرنسا (41 ميدالية – 12 ذهب، 14 فضة، 15 برونز)

أستراليا (27 ميدالية – 12 ذهب، 8 فضة، 7 برونز)

بريطانيا (33 ميدالية – 10 ذهب، 10 فضة، 13 برونز)

كوريا الجنوبية (21 ميدالية – 9 ذهب، 7 فضة، 5 برونز).

اليابان (22 ميدالية – 8 ذهب، 5 فضة، 9 برونز).

إيطاليا (19 ميدالية – 6 ذهب، 8 فضة، 5 برونز)

هولندا (14 ميدالية – 6 ذهب، 4 فضة، 4 برونز)

كندا (15 ميدالية – 4 ذهب، 4 فضة، 7 برونز)