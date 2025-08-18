خوان ألفينا أفضل من زيزو.. رضا عبد العال يصدم جمهور الأهلي

أثار رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، ضجةً كبيرة بعدما أعلن تفوق البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الزمالك الجديد، على النجم أحمد مصطفى "زيزو"، الذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف الأهلي.

جاء ذلك خلال تحليله لأداء ألفينا في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب القاهرة الدولي.

وأكد عبد العال، أن البرازيلي قدّم مستوىً لافتًا رغم مشاركته القصيرة كبديل في الشوط الثاني، واصفًا إياه بـ"المكسب الكبير للزمالك"، ومطالبًا بإشراكه أساسيًّا مستقبلًا.

وأضاف: "ألفينا ترك أثرًا واضحًا في الوقت الضئيل الذي شارك فيه، وهو قادر ليس فقط على تعويض رحيل زيزو، بل وجعل جماهير الزمالك تنساه تمامًا".

كما دعا عبد العال إلى إعادة ناصر ماهر إلى مركز صانع الألعاب بدلًا من الجناح، مع دمج ألفينا بجانب المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، لتعزيز الأداء الهجومي للفريق في المباريات المقبلة.