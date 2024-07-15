بالدرجات.. تقييم لاعبي الأرجنتين وكولومبيا بعد نهائي كوبا أمريكا

أسدل الستار على بطولة كوبا أمريكا 2024 بتتويج ملحمي للمنتخب الأرجنتيني على حساب كولومبيا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، فجر الأحد، وشهدت أحداثا مثيرة للغاية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف، ليلجأ المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، حسم خلاله المنتخب الأرجنتيني الأمور لصالحه.

وتقمص البديل لاوتارو مارتينيز، دور البطولة، عقب تسجيله هدف منتخب الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 112، ليمنح منتخب راقصي التانغو، لقبه الثاني على التوالي في كوبا أمريكا والـ16 في تاريخه.

وانفرد المنتخب الأرجنتيني بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بلقب كوبا أمريكا، الذي كان يتقاسمه مع نظيره الأوروغواياني، كما بات هذا هو اللقب الرابع الذي يحصل عليه فريق المدرب ليونيل سكالوني في غضون 3 أعوام فقط.

وكان منتخب كولومبيا يطمح للتتويج بلقبه الثاني في البطولة بعدما سبق أن حصل عليها عندما استضافها على ملاعبه عام 2001.

وتأجل انطلاق المباراة لمدة 80 دقيقة عن موعدها المحدد سلفا بسبب تدافع الجماهير.

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ورصد موقع "90min" بالدرجات تقييمه للاعبي المنتخبين عقب النهائي، والذي جاء كالتالي:

منتخب الأرجنتين:

الحارس إيميليانو مارتينيز (6/10)

غونزالو مونتييل (5/10)

كريستيان روميرو (7/10)

ليساندرو مارتينيز (7/10)

نيكولاس تاجليافيكو (6/10)

رودريغو دي بول (5/10)

إنزو فرنانديز (6/10)

أليكسيس ماك اليستير (6/10)

أنخيل دي ماريا (6/10)

خوليان ألفاريز (5/10)

ليونيل ميسي (5/10)

المدرب ليونيل سكالوني (8/10)

منتخب كولومبيا:

الحارس كاميلو فارغاس (7/10)

جوهان موجيكا (7/10)

دافينسون سانشيز (6/10)

كارلوس كويستا (6/10)

سانتياغو أرياس (6/10)

ريتشارد ريوس (7/10)

جيفرسون ليرما (7/10)

لويس دياز (5/10)

خاميس رودريغيز (6/10)

جون أرياس (6/10)

جون كوردوبا (6/10)

المدرب نيستور لورينزو (7/10)