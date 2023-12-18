الأهلي ضد فلومينينسي.. حلم بطل أفريقيا يواجه العقدة البرازيلية
يسعى فريق الأهلي المصري، بطل أفريقيا، التخلص من العقدة البرازيلية، حين يواجه نظيره فلومينينسي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في إطار مباراة الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.
وتقام بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، وانطلقت منافساتها يوم الثلاثاء 12 ديسمبر وتنتهي 22 من الشهر ذاته.
ومن أصل مشاركاته العشر السابقة في البطولة التي تجمع سنوياً أبطال القارات، إضافة إلى ممثل عن البلد المضيف والتي ستتغير صيغتها اعتباراً من النسخة المقبلة عام 2025 بمشاركة 32 فريقاً، انتهى مشوار الأهلي في نصف النهائي 3 مرات على أيدي أندية برازيلية.
ففي 2006 خلال مشاركته الثانية في البطولة، خرج الأهلي على يد إنترناسيونال بالخسارة 1-2 بعدما تخطى أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في ربع النهائي، ثم انتهى مشواره في الدور ذاته عام 2012 على يد كورثنيانز 0-1، وصولاً الى عام 2021 حين خسر أمام بالميراس 0-2.
بينما تمكن الأهلي من تحقيق فوز وحيد على فريق برازيلي وهو بالميراس في عام 2020 في دور نصف النهائي.
وحقق الفريق الأحمر الانتصار 3-2 عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف.
ويُمنّي بطل أفريقي النفس بالاستفادة من المعنويات الكبيرة للاعبيه الذين حققوا نتيجة رائعة في الدور الثاني بالفوز على نادي الاتحاد السعودي (3-1)، بعدما كانوا متقدمين بثلاثية نظيفة، كي يتخطى فلومينينسي، المشارك في البطولة للمرة الأولى بعد تتويجه التاريخي بلقب كوبا ليبرتادوريس.
إجمالا، فاز الأهلي في مباراة واحدة فقط، بينما انتصرت الفرق البرازيلية في 3 مباريات.
سجل الأهلي 3 أهداف في شباك الفرق البرازيلية، وأحرزت الفرق البرازيلية 9 أهداف في بطل أفريقيا.
تحدي كولر
من جانبه، قال مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إن فريقه سيقدم أفضل أداء ممكن أمام فلومينينسي، من أجل محاولة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.
وقال كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة فلومينينسي مختلفة تماما عن مباراة الاتحاد، وحظوظ بلوغ نهائي كأس العالم للأندية بشكل البطولة الحالي لن يتاح مستقبلا".
وأضاف: "نفكر في مباراة فلومينينسي لتقديم أفضل أداء وسنواجه فريقا قويا للغاية، ولكن لاعبي فريقي سيقدمون أفضل أداء من أجل الانتصار".
وواصل "حضّرت جيدا للمباراة، شاهدت بعض مباريات فلومينينسي وأحب متابعة كرة القدم البرازيلية منذ الصغر، ومدربهم دينيز لديه أسلوب مختلف ويقوم بعمل رائع".
مدرب فلومينينسي
فيما أبدى فيرناندو دينيز، المدير الفني لفلومينينسي، احترامه الكبير للأهلي، واصفا أسلوب بطل أفريقيا بالمميز.
وقال: "الأهلي لعب مباراة جيدة أمام الاتحاد وشاهدتها، ولديه طريقة مميزة و يعتبر فريقا مشهورا في مصر ولديه لاعبون مميزون".
ويرتكز فلومينينسي على عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة في الملاعب الأوروبية مثل فيليبي ميلو، ومارسيلو، الذي فاز بلقب مونديال الأندية 4 مرات بقميص ريال مدريد.
ويضم الفريق البرازيلي بين صفوفه أيضاً اللاعب كينو، الذي سبق له هز شباك الأهلي عندما كان لاعباً في صفوف بيراميدز، خلال مباراة الفريقين في الدوري المصري بموسم 2018-2019.
فيما يسعى الأهلي للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بمشاركته التاسعة في البطولة.
وحقق الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل، ولكن لم يسبق له الوصول للنهائي.
موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي
تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُنقل عبر قناتي SSC 1HD، SSC 5HD.