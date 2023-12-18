الأهلي ضد فلومينينسي.. حلم بطل أفريقيا يواجه العقدة البرازيلية

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، وانطلقت منافساتها يوم الثلاثاء 12 ديسمبر وتنتهي 22 من الشهر ذاته.

ومن أصل مشاركاته العشر السابقة في البطولة التي تجمع سنوياً أبطال القارات، إضافة إلى ممثل عن البلد المضيف والتي ستتغير صيغتها اعتباراً من النسخة المقبلة عام 2025 بمشاركة 32 فريقاً، انتهى مشوار الأهلي في نصف النهائي 3 مرات على أيدي أندية برازيلية.

ففي 2006 خلال مشاركته الثانية في البطولة، خرج الأهلي على يد إنترناسيونال بالخسارة 1-2 بعدما تخطى أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في ربع النهائي، ثم انتهى مشواره في الدور ذاته عام 2012 على يد كورثنيانز 0-1، وصولاً الى عام 2021 حين خسر أمام بالميراس 0-2.

بينما تمكن الأهلي من تحقيق فوز وحيد على فريق برازيلي وهو بالميراس في عام 2020 في دور نصف النهائي.

وحقق الفريق الأحمر الانتصار 3-2 عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف.