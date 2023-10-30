ما الجائزة التي سيتوج بها فينيسيوس في حفل الكرة الذهبية؟
سيحصل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على جائزة اليوم الإثنين في حفل الكرة الذهبية في باريس.
وفينيسيوس جونيور ليس ضمن الثلاثي المرشح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وتنحصر الجائزة بين الثلاثي: الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند.
ومع ذلك من المتوقع أن يتوج فينيسيوس بجائزة سقراط تقديرا للعمل الإنساني الذي يقوم به لاعبو كرة القدم بحسب الصحفي ماريو كورتيغانا.
وشملت المساهمات البارزة لفينيسيوس إنشاء مدرسة ومستشفى في مسقط رأسه بامبالي. وكانت لجنة متميزة مكونة من ستة أعضاء مسؤولة عن عملية اختيار الجائزة في العام الماضي.
وفي 2022، استثمر فينيسيوس 335 ألف يورو في معهد "Vini Jr"، وهو تطبيق تعليمي مصمم لمساعدة الطلاب المحرومين.
وأسهم فينيسيوس فيما يزيد عن مليون يورو في 2023. وبالتطلع إلى عام 2024، من المتوقع أن يرتفع التزام فينيسيوس إلى مستوى أعلى، مع تعهد بقيمة 2.5 مليون يورو.
والجوائز الرئيسة التي يتم تقديمها خلال حفل سنوي، هي جائزة الكرة الذهبية للرجال والسيدات لأفضل لاعب ولاعبة خلال العام السابق، وكأس كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وهناك أيضًا جائزة نادي العام، وجائزة سقراط.
وفي الموسم الماضي سجل فينيسيوس 23 هدفا وصنع 21 في 55 مباراة مع ريال مدريد.
وكان فينيسيوس جونيور قد تعرض لإهانات عنصرية في مباراة ريال مدريد وفالنسيا الموسم الماضي على ملعب ميستايا ما فجر أزمة كبيرة.
كما تعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية من عدد من جماهير برشلونة في الكلاسيكو، يوم السبت الماضي، وهو الأمر الذي رفضه برشلونة.
ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2024، ويتطلع مسؤولو "المرينغي" لتأمين مستقبله داخل قلعة "سانتياغو برنابيو".
وقبل أيام قال فابريزيو رومانو، عبر حسابه الموثق على منصة "X": "تمديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد تم بنسبة 101%، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قريبًا".