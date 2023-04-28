كلوب: ليفربول سيكون سعيدا باللعب في الدوري الأوروبي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول قبل استضافة توتنهام هوتسبير بعد غد الأحد إن فريقه سيغتنم فرصة التأهل إلى الدوري الأوروبي حيث يتطلع إلى حسم كل شيء في موسم مخيب للآمال.

ويحتل ليفربول المركز السابع بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع بعد أن خاض مباراة أكثر ومن غير المرجح أن يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيكون سعيدا باللعب في الدوري الأوروبي، قال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة: "سنأخذ ما حصلنا عليه، لم نقل إن هذا سيكون رائعا في بداية الموسم، لكن هذا الموسم علمنا بعض الأشياء، إذا كان الدوري الأوروبي فليكن الدوري الأوروبي".