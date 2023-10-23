عضو شرف نادي الهلال: صفقة رونالدو هي الأفضل في الدوري السعودي
قال الأمير نواف بن محمد، عضو شرف نادي الهلال السعودي، إن صفقة انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر، هي الأفضل في دوري روشن السعودي.
وقال الأمير نواف بن محمد، في تصريحات تلفزيونية: "رونالدو بالطبع متفوق على الآخرين لأنه محافظ على قيمته السوقية، وأيضًا على قدرته في المشاركة والمنافسة بقوة، وأيضًا هو رجل قيادي ولذلك هو يتميز عن الآخرين بمراحل".
وبسؤاله عن أنه حال الاختيار بين محمد صلاح أو ليونيل ليكون بديلًا لنيمار المصاب في الهلال، أجاب: "بالتأكيد سأختار ليونيل ميسي، لأن صلاح يلعب على الأطراف ولدينا أكثر من لاعب في مركزه، بينما ميسي يلعب في العمق أو سأبحث عن ظهير أيسر عصري".
وعن تقييمه للنادي الأكثر استفادة من الدعم من بين الأندية الأربعة الكبار، أشار: "كل الأندية استفادت بفوارق كبيرة، ووجهة نظري الشخصية أرى أن الأهلي أكثر المستفيدين خاصة بعد عودته من دوري يلو".
وعن رأيه في منظومة نادي الهلال، أوضح: "خبرة وسمعة الهلال أفادته كثيرًا خاصة لما وصل للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية، واستطاع أن يوازن بين اللاعبين وأهميتهم وقدرتهم على المنافسة، وكمجموعة الفريق حصل على أفضل اللاعبين، والإفادة الكبرى أيضا في تواجد لاعبين سعوديين مميزين وأصبحوا قادرين على المنافسة في كل البطولات للموسم الحالي".
وأشار الأمير نواف بن محمد، إلى أنه ضد رحيل سالم الدوسري إلا للاحتراف الخارجي، موضحًا: "لا أعتقد أن سالم الدوسري سيرحل عن الهلال إلا إذا جاءه عرض مميز من أندية كبرى مثل ريال مدريد أو ليفربول أو مانشستر سيتي، ولكن غيرهم لا يحتاج، هو الآن في أقوى دوري عربي وآسيوي، ويقدم مستويات مميزة مع المنتخب السعودي ودوري أبطال آسيا".
ويتصدّر الهلال الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن التعاون، أقرب مطارديه.
كما يستضيف الهلال نظيره مومباي سيتي الهندي مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.
ويحتل الهلال الصدارة بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وتسجيل 4 أهداف وتلقى هدفًا بالتساوي مع نافباخور الأوزبكي.
بينما يأتي مومباي سيتي في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة دون نقاط بعد الهزيمة في المباراتين الماضيتين، وعدم تسجيل أي هدف وتلقى 5.