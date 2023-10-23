عضو شرف نادي الهلال: صفقة رونالدو هي الأفضل في الدوري السعودي

وعن تقييمه للنادي الأكثر استفادة من الدعم من بين الأندية الأربعة الكبار، أشار: "كل الأندية استفادت بفوارق كبيرة، ووجهة نظري الشخصية أرى أن الأهلي أكثر المستفيدين خاصة بعد عودته من دوري يلو".

وعن رأيه في منظومة نادي الهلال، أوضح: "خبرة وسمعة الهلال أفادته كثيرًا خاصة لما وصل للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية، واستطاع أن يوازن بين اللاعبين وأهميتهم وقدرتهم على المنافسة، وكمجموعة الفريق حصل على أفضل اللاعبين، والإفادة الكبرى أيضا في تواجد لاعبين سعوديين مميزين وأصبحوا قادرين على المنافسة في كل البطولات للموسم الحالي".

وأشار الأمير نواف بن محمد، إلى أنه ضد رحيل سالم الدوسري إلا للاحتراف الخارجي، موضحًا: "لا أعتقد أن سالم الدوسري سيرحل عن الهلال إلا إذا جاءه عرض مميز من أندية كبرى مثل ريال مدريد أو ليفربول أو مانشستر سيتي، ولكن غيرهم لا يحتاج، هو الآن في أقوى دوري عربي وآسيوي، ويقدم مستويات مميزة مع المنتخب السعودي ودوري أبطال آسيا".