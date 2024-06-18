مرتديا قناع.. هكذا سيظهر مبابي في بقية مباريات يورو 2024 (صورة)

تعرض كيليان مبابي ، قائد منتخب فرنسا ، لإصابة قوية في الأنف خلال مشاركته في مباراة الديوك ضد النمسا بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أوروبا (يورو 2024).

واشتكى مبابي من إصابة دامية في الأنف وتم استبداله قبل دقائق من نهاية اللقاء الذي فاز به منتخب فرنسا بهدف دون رد.