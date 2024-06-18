مرتديا قناع.. هكذا سيظهر مبابي في بقية مباريات يورو 2024 (صورة)
تعرض كيليان مبابي ، قائد منتخب فرنسا ، لإصابة قوية في الأنف خلال مشاركته في مباراة الديوك ضد النمسا بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أوروبا (يورو 2024).
واشتكى مبابي من إصابة دامية في الأنف وتم استبداله قبل دقائق من نهاية اللقاء الذي فاز به منتخب فرنسا بهدف دون رد.
وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى احتمالية تعرض مبابي لإصابة بكسر في الأنف كما أن البعض ذهب لاحتمالية ارتداء قائد الديوك قناع على وجهه.
ونشرت عدة حسابات رسمية لوسائل إعلام عالمية أشكالًا تخيلية للقناع الواقي الذي سيظهر به كيليان مبابي في بقية مباريات يورو 2024.
ونشر الحساب الرسمي لشبكة ESPN العالمية صورة لقناع من المحتمل أن يرتديه مبابي كما نشر الحساب الرسمي لموقع LIVE SCORE المتخصص في متابعة نتائج المباريات صورة أيضًا لقناع محتمل لمبابي
وأتم مبابي قبل انطلاق منافسات اليورو انتقاله بشكل رسمي إلى ريال مدريد الإسباني بعد نهاية عقده مع منتخب فرنسا.
ويلعب المنتخب الفرنسي ضمن المجموعة الرابعة بجانب هولندا وبولندا والنمسا.