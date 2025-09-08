منتخب ليبيا يكمل صحوته ويعبر عقبة إي سواتيني في تصفيات كأس العالم (فيديو)

أكمل منتخب ليبيا صحوته وحقق الفوز الثاني على التوالي بمشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد تغلبه مساء اليوم الاثنين على ضيفه إي سواتيني بنتيجة 2-0 على ملعبه بمدينة بنغازي.

وأُقيمت المباراة لحساب الجولة الثامنة للمجموعة الرابعة بتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وتقدّم المنتخب الليبي مبكراً عن طريق لاعبه معاذ عيسى في الدقيقة 8 من عمر المباراة.

ونجح فرسان المتوسط في تسجيل الهدف الثاني سريعاً عن طريق عز الدين المريمي في الدقيقة 19.

وسيطر لاعبو المنتخب الليبي على معظم مجريات الشوط الأول ولكن الضيوف هددوا مرمى ليبيا بمحاولتين قريبتين قبل نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الليبي بقيادة مدربه السنغالي أليو سيسيه في فرض إيقاع هادئ على مجريات الأمور.

ولم تسنح للمنتخب الليبي سوى محاولة وحيدة عن طريق تسديدة من المريمي أبعدها الحارس.

وتفوّق منتخب ليبيا في الجولة الماضية على حساب أنغولا بهدف دون رد ليكمل صحوته في تصفيات كأس العالم.

ويحل غداً الثلاثاء منتخب الكاميرون ضيفاً على كاب فيردي كما يلعب منتخب أنغولا ضد موريشيوس.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز ليبيا:

1. كاب فيردي (16 نقطة)

2. الكاميرون (15 نقطة)

3. ليبيا (14 نقطة)

4. أنغولا (7 نقاط)

5. موريشيوس (5 نقاط)

6. إي سواتيني (نقطتان)