مانشستر يونايتد ضد فولهام.. تصريح مثير من مارتينيز بعد إسقاط تراوري

أطلق ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، تصريحات مثيرا ضد آداما تراوري، جناح فولهام، بعد التفوق عليه خلال مواجهة الفريقين، مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

ودخل الجناح الإسباني المعروف ببنيته العضلية الضخمة في صراعات بدنية مع مدافع يونايتد، ليتفوق عليه في واحدة، فيما نجح الأخير في رد الدين له.

وفي المواجهات الأولى، كان للاعب فولهام الغلبة، حيث نجح في تجاوز مدافعي اليونايتد مرارا، بمن فيهم مارتينيز.

لكن المدافع الأرجنتيني كان بطلا لإحدى أبرز لقطات المباراة، حينما أوقف تراوري بعد انطلاقة صاروخية كادت تسفر عن هدف في النهاية، ليطيح به أرضاً.

وقال مارتينيز عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد تعلمت من الموقف الأول بيننا".

وأضاف مازحا: "لقد أرسلته إلى صالة الألعاب الرياضية، في الأول قتلني، ولهذا قمت بقتله".

وفي سياق آخر، عبر المدافع الأرجنتيني عن استمتاعه بوجوده في ملعب أولد ترافورد، قائلا: "أنا فخور حقا باللعب لهذا النادي".

وأسهم مارتينيز في خروج يونايتد بشباك نظيفة من الجولة الأولى، التي شهدت فوز الفريق على فولهام بهدف دون رد.