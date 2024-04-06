بعد 10 سنوات.. سر تغيير حذاء توني كروس (صور)
عرفت الجماهير سر تغيير حذاء توني كروس للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
وظهر كروس لاعب وسط ريال مدريد للمرة الأولى وهو يرتدي نسخة مغايرة، عن الحذاء الذي استخدمه أكثر من عشر سنوات.
وكان كروس يرتدي حذاء واحدا بتصميم تم إنتاجه عام 2014، ولم يغيره النجم الألماني منذ ذلك الحين.
والحذاء الجديد هو هدية من شركة "أديداس".
ووفقا للشركة الألمانية فقد ارتدى كروس البالغ من العمر 34 عاما حذاء خاصا "Adipure 11Pro" باللون الأبيض الذهبي.
وعاد كروس أخيرا للمشاركة مع منتخب ألمانيا بعدما تراجع عن الاعتزال الدولي.
ومن المقرر أن يشارك كروس مع منتخب بلاده في أمم أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.
ولعب كروس الموسم الحالي 39 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها هدفا، وصنع سبعة.
وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد في يونيو المقبل، لكن تقارير لا تستبعد أن يمدد ريال مدريد بقاء اللاعب الألماني مع مستواه المميز.
وكان عقد كروس مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2023 قبل أن يقرر ريال مدريد التمديد للاعب لمدة موسم.
وانتقل كروس لريال مدريد صيف 2014 من بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو ولعب للميرنغي 456 مباراة سجل فيها 28 هدفا وصنع 96.
ولعب كروس 108 مباريات مع منتخب ألمانيا سجل فيها 17 هدفا.