بعد 10 سنوات.. سر تغيير حذاء توني كروس (صور)

عرفت الجماهير سر تغيير حذاء توني كروس للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وظهر كروس لاعب وسط ريال مدريد للمرة الأولى وهو يرتدي نسخة مغايرة، عن الحذاء الذي استخدمه أكثر من عشر سنوات.

وكان كروس يرتدي حذاء واحدا بتصميم تم إنتاجه عام 2014، ولم يغيره النجم الألماني منذ ذلك الحين.

والحذاء الجديد هو هدية من شركة "أديداس".

ووفقا للشركة الألمانية فقد ارتدى كروس البالغ من العمر 34 عاما حذاء خاصا "Adipure 11Pro" باللون الأبيض الذهبي.

وعاد كروس أخيرا للمشاركة مع منتخب ألمانيا بعدما تراجع عن الاعتزال الدولي.