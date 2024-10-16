رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين تنضم لقائمة "المنتقدين" لإقامة مونديال الأندية

اعترف مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم دون غاربر بأن كأس العالم للأندية 2025، النسخة الموسعة والتي ستحتضنها بلاده بمشاركة 32 فريقا لا تزال تشكل مصدر قلق للكثير من الأندية والهيئات الكروية بسبب ما يشكله ضغط المباريات من خطر على اللاعبين.

وتُلعب البطولة الجديدة المنظمة من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، بمشاركة 32 ناديا من بينها 12 فريقا أوروبيا، وهو ما فتح باب الجدل على مصراعيه بشأن النسق الماراثوني القاتل للمباريات والمليء بالمخاطر على صحة اللاعبين البدنية والنفسية وفق تقدير الكثيرين.

وبعد موسم يشهد دوري أبطال أوروبا الموسع (36 ناديا) وقبل كأس العالم الموسعة من 48 منتخبا في عام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبحت مسابقة كأس العالم للأندية التي كانت تضم في السابق 7 فرق مصدر قلق، وفق ما أكده دون غاربر الذي أعرب عن تفهمه لما يثار هنا وهناك.

وقبل استضافتها في الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو من العام المقبل، دعا خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إلى إلغاء البطولة فيما اعتبر مفوض رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين دون غاربر أن الانتقادات الموجهة للبطولة لها ما يبررها.

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وقال غاربر للصحفيين في لندن: "نحن جميعا بحاجة إلى أن ننتبه إلى جدول المباريات، وأنا أفهم آراء خافيير تيباس حول إلغاء البطولة".

وأضاف: "أعتقد أنه يتعين علينا جميعا أن نبذل كل الجهد حول ما إذا كان بوسعنا أن نكون جزءا أكثر مشاركة في عملية صنع القرار أم لا".

وتابع: "سأدرج ذلك في كأس العالم للأندية، نحن كرابطة ندرك تماما مثل أي شخص آخر العبء الذي يتحمله لاعبونا وجميع المسابقات المختلفة التي يتعين عليهم التنافس فيها".

واعتبر الكثير من المتابعين أن تصريحات غاربر تندرج ضمن استمرار حملة الانتقادات التي تتهاطل على الفيفا بسبب جدول المباريات المزدحم والذي يطالب بإلغاء كأس العالم للأندية لتخفيف العبء على اللاعبين ومنحهم الوقت لاسترداد الأنفاس.

وردا على الجدل الصاخب حول البطولة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في أواخر سبتمبر الماضي في بيان رسمي أن قرعة بطولة كأس العالم للأندية ستجرى خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتشارك 5 أندية عربية في مونديال الأندية وهي الهلال السعودي والعين الإماراتي والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي.