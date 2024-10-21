محمد صلاح يضع شرطًا حاسمًا لتجديد عقده مع ليفربول

وضع الدولي المصري محمد صلاح شرطًا حاسمًا لتجديد عقده مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وسط تكهنات بأنه الموسم الأخير للنجم المصري صاحب الـ32 عاماً في قلعة "آنفيلد" بعد ارتباط دام 7 مواسم.

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وكشف تقرير نشره موقع (football insider) عن شرط حاسم يتمسك به صلاح من أجل تجديد عقده مع الريدز، يتمثل في التوقيع لمدة 3 مواسم أخرى وليس موسماً واحداً.

وأشار التقرير إلى أن صلاح يرحب بالبقاء مع ليفربول ولم يرفض التجديد، ولكنه يتمسك فقط بالاستمرار بعقد طويل الأمد لثلاثة مواسم أخرى.

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وتلقى صلاح بحسب التقرير عروضاً من أندية سعودية للحصول على خدماته في الموسم الجديد، ولكنه لم يحسم قراره النهائي بعد انتظاراً لموقف ليفربول.

وتحدث صلاح عن ملف تجديد عقده في تصريحات سابقة، مؤكداً أنه لم يتلق أي اتصال للتجديد من إدارة ناديه، ولكنه لا يفكر في الأمر بشكل سلبي ويلعب بشكل فعال مع الفريق.

وسجل صلاح 5 أهداف في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي مع ليفربول، وينافس على لقب هداف البريميرليغ.