مو فرح يخوض سباقه الأخير في سبتمبر
سبق لفرح الفوز بسباق (جريت نورث رن) ست مرات.
قال البريطاني مو فرح الفائز بأربعة ألقاب أولمبية إنه سينهي مسيرته مع ألعاب القوى في سباق (جريت نورث رن) في سبتمبر/ أيلول.
واحتل فرح المركز التاسع في ظهوره الأخير في ماراثون لندن أمس الأحد، بعدما قطع المسافة في ساعتين وعشر دقائق و28 ثانية، وبفارق تسع دقائق عن الفائز كيلفن كيبتوم.
وسيشارك الرياضي البريطاني البالغ عمره 40 عامًا في سباق مانشستر في الـ21 من مايو/ أيار، قبل أن يختتم مسيرته في سباق نصف الماراثون (جريت نورث رن) في العاشر من سبتمبر/ أيلول.
وأبلغ فرح هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد ماراثون لندن "جزء مني يريد أن يبكي. سأفتقد هذا الشعور. أنا مفعم بالمشاعر".
وأضاف "سباق جريت نورث رن سيكون الأخير لي، وستكون هذه كلمة الوداع بالنسبة لي".
وسبق لفرح الفوز بسباق (جريت نورث رن) ست مرات.