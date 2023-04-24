مو فرح يخوض سباقه الأخير في سبتمبر

وسيشارك الرياضي البريطاني البالغ عمره 40 عامًا في سباق مانشستر في الـ21 من مايو/ أيار، قبل أن يختتم مسيرته في سباق نصف الماراثون (جريت نورث رن) في العاشر من سبتمبر/ أيلول.

وأبلغ فرح هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد ماراثون لندن "جزء مني يريد أن يبكي. سأفتقد هذا الشعور. أنا مفعم بالمشاعر".

وأضاف "سباق جريت نورث رن سيكون الأخير لي، وستكون هذه كلمة الوداع بالنسبة لي".

وسبق لفرح الفوز بسباق (جريت نورث رن) ست مرات.