ديشان: بعض الفرنسيين يشجعون الأرجنتين وميسي في نهائي كأس العالم

وأمس الجمعة غاب فقط كوناتي وكومان وفاران عن التدريب الجماعي لفرنسا بينما عاد رابيو وأوباميكانو لصفوف الفريق بعد غيابهما عن مباراة قبل النهائي في مواجهة المغرب الأربعاء الماضي.

وقال ديشان في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "نحاول أن نتخذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة ومواجهة الموقف والتكيف معه دون تحمل أي أعباء إضافية. هذا موقف كنا نتمنى ألا نواجهه لكننا نتعامل معه بأفضل طريقة ممكنة".

وستكون مباراة الغد في ملعب لوسيل ثالث نهائي لكأس العالم بالنسبة لديشان بعد تتويجه باللقب عندما كان قائدا لمنتخب فرنسا في نسخة 1998 (كلاعب) وبعد فوزه باللقب في روسيا في 2018 على رأس الجهاز الفني للمنتخب.