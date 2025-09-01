الصفقة فشلت.. صحيفة برتغالية تصدم جمهور الاتحاد السعودي

تضاءلت حظوظ نادي الاتحاد السعودي في التعاقد مع موهبة الكرة البرتغالية الصاعدة رودريغو مورا جناح نادي بورتو وذلك بعد أن ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 18 عاما بالانتقال لبطل دوري روشن للمحترفين.

وتألق رودريغو مورا بشكل مذهل في الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري مع بورتو وشارك في كأس العالم للأندية 2025 التي واجه فيها فريقه النادي الأهلي المصري في مباراة تاريخية حسمها التعادل (4 ـ 4) في منافسات المجموعة الأولى.

وخلال الأسابيع الماضية، دخل مسؤولو نادي الاتحاد في مفاوضات مع نظرائهم في بورتو للتعاقد مع رودريغو موررا لكن الصفقة فشلت على الأرجح وفق ما أفادت به صحيفة "أ بولا" (A BOLA) البرتغالية أمس الأحد.

وشكل الإعلان عن فشل صفقة قدوم رودريغو مورا صدمة كبرى لجمهور الاتحاد السعودي الذي كان يمني النفس برؤية أيقونة الكرة البرتغالية الواعد يحمل قميص بطل الدوري السعودي ويلعب جنبا إلى جنب مع كريم بنزيما.

وقالت صحيفة "أ بولا" إن مورا الذي يستمر عقده مع بورتو حتى العام 2030 اختار بالاتفاق مع فريقه مواصلة مشواره في الدوري البرتغالي وتأجيل النظر في رحيله نحو نادي الاتحاد بسبب عدم الاتفاق على القيمة المالية للصفقة.

وتابعت الصحيفة أن رودريغو مورا سيبقى في بورتو بعد أن رفض الفريق عرض الاتحاد خلال المفاوضات الأخيرة ليتم تأكيد إلغاء الصفقة بعدما قدم بطل الدوري السعودي حوالي 70 مليون يورو.

وبحسب المصدر ذاته، لن يبيع نادي بورتو اللاعب حاليًا إلا مقابل عرض بقيمة 105 ملايين يورو.

وولد رودريغو مورا في البرتغال في 5 مايو 2007 وبدأ مشواره الكروي في بورتو حتى وصوله إلى الفريق الأول في بداية موسم 2024 ـ 2025.

وأحرز اللاعب في أول موسم له 10 أهداف مع بورتو في 23 مباراة بالدوري البرتغالي كما أحرز هدفا واحدا في 3 مباريات في كأس العالم للأندية 2025، وكان في شباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي (4 ـ 4).