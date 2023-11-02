لتحقيق حلم قديم.. لويس سواريز يوافق على الانتقال إلى إنتر ميامي
وافق لويس سواريز على الانضمام إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي ليرافق صديقه وزميله السابق ليونيل ميسي بدءًا من يناير المقبل.
سيصبح سواريز رابع لاعب سابق لبرشلونة من الجيل ذاته ينضم لإنتر ميامي بعد الفائز بالكرة الذهبية مؤخرًا ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا.
وحسب صحيفة ألباييس سوف يسافر سواريز إلى الولايات المتحدة الأمريكية الشهر القادم لإتمام الصفقة.
وسيكون عقد سواريز لمدة عام واحد مع خيار التمديد لـ 12 شهرًا إضافيًّا.
ويلعب مهاجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق البالغ من العمر 36 عامًا في البرازيل لصالح نادي غريميو.
ومع لم شمله الوشيك مع ميسي يصبح ضلعان من مثلث MSN الشهير قد اجتمعا معًا مرة أخرى، بينما يلعب الثالث وهو نيمار في الهلال السعودي.
وعلق مشجع عبر تويتر مع أنباء اقتراب الصفقة: "سوف يتم تدمير الدوري الأمريكي لكرة القدم عندما يجتمع ميسي وسواريز في الملعب."
وأضاف ثان: "سيحملان الدوري".
وأشاد ثالث: "سيكون الأمر لا يصدق".
ولم يشكل سواريز علاقة قوية مع ميسي على أرض الملعب فحسب، بل خارجه أيضًا، وقد اعترف سابقًا بأنه يحلم بإنهاء مسيرتهما المهنية معًا.
وقال لويس سواريز في تصريحات تلفزيونية سابقة حول الأمر: "لقد كان شيئًا خططنا له دائمًا عندما كنا في برشلونة، أن ننهي مسيرتنا المهنية معًا".
وتابع :"غادرت برشلونة إلى أتلتيكو مدريد، ثم غادر هو إلى باريس سان جيرمان.".
وأتم :"لقد حلمنا بذلك وتحدثنا عن أنه بعد برشلونة سنذهب إلى الولايات المتحدة".
يذكر أن إنتر ميامي يرتبط أيضًا بالتعاقد مع الإسباني سيرجيو روبرتو قائد برشلونة الحالي الذي رجحت تقارير عديدة أن الموسم الحالي هو الأخير له مع بطل الليغا.