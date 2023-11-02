لتحقيق حلم قديم.. لويس سواريز يوافق على الانتقال إلى إنتر ميامي

ولم يشكل سواريز علاقة قوية مع ميسي على أرض الملعب فحسب، بل خارجه أيضًا، وقد اعترف سابقًا بأنه يحلم بإنهاء مسيرتهما المهنية معًا.

وقال لويس سواريز في تصريحات تلفزيونية سابقة حول الأمر: "لقد كان شيئًا خططنا له دائمًا عندما كنا في برشلونة، أن ننهي مسيرتنا المهنية معًا".

وتابع :"غادرت برشلونة إلى أتلتيكو مدريد، ثم غادر هو إلى باريس سان جيرمان.".

وأتم :"لقد حلمنا بذلك وتحدثنا عن أنه بعد برشلونة سنذهب إلى الولايات المتحدة".

يذكر أن إنتر ميامي يرتبط أيضًا بالتعاقد مع الإسباني سيرجيو روبرتو قائد برشلونة الحالي الذي رجحت تقارير عديدة أن الموسم الحالي هو الأخير له مع بطل الليغا.