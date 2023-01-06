بايرن ميونخ يعلن إصابة نصير مزراوي بالتهاب في تامور القلب

ولم يتمكن نصير مزراوي من السفر مع بايرن ميونخ إلى الدوحة اليوم الجمعة حيث يستعد البافاري للنصف الثاني من الموسم في معسكره التدريبي.

ومن المتوقع أن يغيب نصير مزراوي عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.