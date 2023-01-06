بايرن ميونخ يعلن إصابة نصير مزراوي بالتهاب في تامور القلب
من المتوقع أن يغيب نصير مزراوي عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.
أعلن بايرن ميونخ إصابة لاعبه المغربي نصير مزراوي بالتهاب في غشاء التامور (أحد أنواع التهابات القلب)
وقال بايرن ميونخ في بيان عبر موقع "تويتر": "بعد اختبار إيجابي لـCovid-19 خلال كأس العالم، كشف فحص المتابعة في ميونخ أن نصير مزراوي قد تم تشخيصه بالتهاب بسيط في التامور، نتمنى له كل التوفيق بالشفاء الكامل والسريع".
ولم يتمكن نصير مزراوي من السفر مع بايرن ميونخ إلى الدوحة اليوم الجمعة حيث يستعد البافاري للنصف الثاني من الموسم في معسكره التدريبي.
ومن المتوقع أن يغيب نصير مزراوي عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.