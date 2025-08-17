فجر جدلًا.. سبب إلغاء هدف كريستال بالاس أمام تشيلسي (فيديو)

أثار قرار الحكم دارين إنغلاند بإلغاء هدف لصالح كريستال بالاس في مباراة تشيلسي، اليوم الأحد، جدلاً واسعاً.

ويحل كريستال بالاس ضيفاً على تشيلسي في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي، في أول مباراة رسمية للبلوز بعد التتويج بلقب كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة في يوليو الماضي.

ووجه إيبيريشي إيزي لاعب كريستال بالاس تسديدة قوية بعد الحصول على خطأ خارج منطقة جزاء تشيلسي في الدقيقة 14، ليمنح فريقه التقدم قبل أن يلغي الحكم الهدف بعد إشارة من غرفة تقنية الفيديو.

ولم يتفهم العديد من المتابعين سبب إلغاء الهدف، إلا أن مركز التحكيم في الدوري الإنجليزي حسم الجدل سريعاً.

وأكد مركز التحكيم في البريمرليغ أن سبب إلغاء الهدف تمثل في وقوع مارك غويهي لاعب كريستال بالاس على بعد أقل من متر واحد من الحائط البشري لحظة تسديد الكرة.

وأضاف المركز، في بيان رسمي، أن إلغاء الهدف قرار صحيح لأنه يوافق نص قانون لعبة كرة القدم.