روبيو يحذر من "عقوبات جديدة محتملة" على روسيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا

logo
رياضة

فجر جدلًا.. سبب إلغاء هدف كريستال بالاس أمام تشيلسي (فيديو)

فجر جدلًا.. سبب إلغاء هدف كريستال بالاس أمام تشيلسي (فيديو)
هدف كريستال بالاس الملغي أمام تشيلسيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 2:50 م

أثار قرار الحكم دارين إنغلاند بإلغاء هدف لصالح كريستال بالاس في مباراة تشيلسي، اليوم الأحد، جدلاً واسعاً.

أخبار ذات علاقة

حجر ورقة مقص.. صراع بين لاعبي تشيلسي على قميص مودريتش (فيديو)

حجر ورقة مقص.. صراع بين لاعبي تشيلسي على قميص مودريتش (فيديو)

 ويحل كريستال بالاس ضيفاً على تشيلسي في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي، في أول مباراة رسمية للبلوز بعد التتويج بلقب كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة في يوليو الماضي.

أخبار ذات علاقة

تشيلسي يفاجئ عائلة ديوغو جوتا

تشيلسي يفاجئ عائلة ديوغو جوتا

 ووجه إيبيريشي إيزي لاعب كريستال بالاس تسديدة قوية بعد الحصول على خطأ خارج منطقة جزاء تشيلسي في الدقيقة 14، ليمنح فريقه التقدم قبل أن يلغي الحكم الهدف بعد إشارة من غرفة تقنية الفيديو.

ولم يتفهم العديد من المتابعين سبب إلغاء الهدف، إلا أن مركز التحكيم في الدوري الإنجليزي حسم الجدل سريعاً.

أخبار ذات علاقة

الأهلي موجود.. الكواري يحرج أبوتريكة بسبب تقليله من تشيلسي (فيديو)

الأهلي موجود.. الكواري يحرج أبوتريكة بسبب تقليله من تشيلسي (فيديو)

 وأكد مركز التحكيم في البريمرليغ أن سبب إلغاء الهدف تمثل في وقوع مارك غويهي لاعب كريستال بالاس على بعد أقل من متر واحد من الحائط البشري لحظة تسديد الكرة.

a26683e0-d0c9-4fcd-b26c-ec84e8c8e184

وأضاف المركز، في بيان رسمي، أن إلغاء الهدف قرار صحيح لأنه يوافق نص قانون لعبة كرة القدم.

9da53a6e-7a53-4a97-b03b-268f6b3ae48a

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC