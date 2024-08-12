كشفت تقارير صحفية السبب الرئيس وراء رفض البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، العرض الذي قدم له من أحد أندية الدوري السعودي للانتقال إليه في الميركاتو الحالي.

ويعد النجم البرازيلي من أبرز لاعبي ريال مدريد؛ إذ ساهم في تتتويج الفريق خلال الموسم الماضي بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة "ذا أتلتيك" الشهيرة أن فينيسيوس رفض عرضاً ضخماً من أحد أندية الدوري السعودي للانتقال إليه هذا الصيف، موضحة أن اللاعب يريد تحقيق طموحه بالفوز بجائزة الكرة الذهبية كلاعب في "الميرنغي".

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ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عبر حسابه على منصة "إكس"، كانت هناك مفاوضات لضم فينيسيوس جونيور للنادي الأهلي السعودي، لكن اللاعب البرازيلي رفض القدوم لدوري روشن في هذا الصيف؛ لأن رغبته الحالية الاستمرار في ريال مدريد.

ويرتبط اللاعب البرازيلي بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027 بعد توقيعه على تجديد في عام 2022.

وانضم فينيسيوس إلى ريال مدريد قادما من نادي فلامنغو البرازيلي في عام 2018.

وخلال فترة وجوده مع ريال مدريد، فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية مرتين.

ولم يبرم الأهلي أي صفقة جديدة في موسمه الحالي، حتى الآن، ويستعد لملاقاة نظيره الهلال، غدا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وسيلعب الفائز من كلاسيكو الهلال والأهلي، مع المنتصر من مباراة النصر والتعاون، المقرر إقامتها في اليوم التالي، على أن تُلعب المباراة النهائية يوم 17 أغسطس الجاري.