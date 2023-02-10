الزمالك يستهل مشواره بدوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام شباب بلوزداد

سجل ليونيل وامبا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 من ركلة جزاء احتسبها الحكم عقب لمسة يد من نبيل عماد دونجا في المنطقة.

وفشل الزمالك في تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق الجزائري، الذي كان هو الطرف الأخطر خاصة في الشوط الثاني، والذي أضاع فيه عدة فرص خطيرة كانت كفيلة بزيادة النتيجة لصالحه.

وتصدر شباب بلوزداد المجموعة الرابعة برصيد ٣ نقاط في انتظار مباراة الترجي التونسي والمريخ السوداني غدا السبت في المجموعة ذاتها.