"أنا أفضل لقد كبرا في السن".. هل سخرت أليشا ليمان من ميسي ورونالدو؟

كتب: نور الدين ميفراني

تداولت بعض الصفحات الإلكترونية تصريحات للنجمة السويسرية أليشا ليمان، تؤكد خلالها أنها أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو حاليًا؛ لكونهما أصبحا كبيرين في السن.

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وحسب صفحة "إنتر ميامي ميسي"، قالت أليشا ليمان: "كنت أفضل من ميسي وكريستيانو رونالدو، وحاليًا هما كبيران في السن وأنا الأفضل"؛ ما اعتُبر سخرية من الثنائي، وتناقلت التصريحات عدة صفحات على إنستغرام ومنصة إكس.

ولم يؤكد أي موقع أو صحيفة هذه التصريحات؛ مما يجعلها مشكوكًا في صحتها، خاصة أنه سبق للنجمة السويسرية، لاعبة فريق يوفنتوس ومنتخب سويسرا لكرة القدم، أن تحدثت عن أفضل ثنائي في عالم كرة القدم باحترام، وعبّرت عن رأيها في أيهما الأفضل من وجهة نظرها.

وقالت أليشا ليمان سابقًا حول الأفضلية بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي: "لست مثل بقية النساء اللواتي يخترن كريستيانو رونالدو بسبب جسده، لكني أحب قبل كل شيء كرة القدم ولذلك أفضل ليونيل ميسي".

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وتعد أليشا ليمان، 26 عامًا، أحد أشهر لاعبات كرة القدم النسائية، وتنافس الرجال على المواقع الاجتماعية بعدد المتابعين، كما تحظى باهتمام وعقود إعلانات من شركات عالمية.