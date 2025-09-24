كارثة اليوم.. أسطورة الأهلي السعودي يشن هجوما على نجمي الفريق (فيديو)

وجه عماد الحوسني، أسطورة الأهلي السعودي السابق، انتقادا لاذعا لنجمي "الراقي" بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام بيراميدز المصري، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب الإنماء في جدة.

وسقط الأهلي أمام بيراميدز بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات كأس القارات للأندية، ليتوج بطلاً لكأس أفريقيا–آسيا–المحيط الهادئ.

وحقق بيراميدز أيضا اللقب الثالث في تاريخه بعد الفوز بكأس مصر في العام الماضي 2024 ودوري أبطال أفريقيا هذا العام 2025.

وقال عماد الحوسني في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي به كوارث على مستوى الدفاع والهجوم، الفريق يسجل ولكنه يستقبل أهدافا في المباريات الأخيرة وحتى إيبانيز يجب على المدرب فرض الشخصية عليه واللاعب أصبح يفكر في التسجيل قبل الدفاع ولماذا يترك له الحرية كما يريد".

وأضاف: "لم أتوقع هذا السيناريو نهائيا، دفاع الأهلي سيئ بشكل كبير مع ناساف استقبل هدفين ثم من الهلال استقبل 3 أهداف وأمس ضد بيراميدز 3 آخرين الشباك الأهلاوية استقبلت 8 أهداف في 3 مباريات، هناك مصيبة دفاعية وفردية من اللاعبين، إيبانيز هو السبب في الأهداف وتمركزه في النواحي الدفاعية خاطئة، أخطاء بدائية ودفاع ضعيف جدا، وفرانك كيسيه أيضا سيئ".

فيما قال حمد المنتشري، نجم الاتحاد السابق: "الأهلي للمباراة الثالثة على التوالي يبدأ بشكل خاطئ في الملعب، من مواجهة ناساف ثم الهلال وأمس بيراميدز، ومن يتحمل المسؤولية الكبرى هو ماتياس يايسله دون أدنى شك، ولديه لاعب مصاب مثل غالينو ودفع به وهو غير جاهز فكيف تبدأ به، والأهلي دون أي أفكار تكتيكية أبدا وكله لعب مباشر إلى إيفان توني ودفاع بيراميدز احتواه وقطع كل الطرق أمامه".