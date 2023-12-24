تقرير: استياء في برشلونة من مستوى ليفاندوفسكي
كشفت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الأحد، عن وجود استياء داخل مجلس إدارة نادي برشلونة من مستوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، وتم البدء بالسعي عن إمكانية تسويقه في الدوري السعودي.
ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع ناديه برشلونة حتى صيف عام 2026.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن "هناك المزيد من الأصوات في إدارة برشلونة، ظهرت مؤخرًا لتأييد رحيل ليفاندوفسكي، خاصة مع الارتفاع الكبير في راتبه خلال الموسم المقبل".
وتابع التقرير: "الاستياء المتزايد من أداء ليفاندوفسكي دفع ببعض أعضاء الإدارة إلى الاعتقاد بأن الخروج في فصل الصيف قد يكون الخيار الأفضل، حيث فقد زعامة هجوم الفريق ولم يعد لديه الوضع الذي كان عليه في السابق بأنه لا يمكن المساس به".
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي البلوغرانا يعملون بالفعل على بيع ليفاندوفسكي في الصيف المقبل لأحد الأندية السعودية.
وأوضحت الصحيفة أن أحد ممثلي برشلونة تحدث بالفعل مع وسيط رسمي في السعودية، وذلك لاستطلاع إمكانية انتقال اللاعب إلى دوري روشن.
وأكدت "سبورت": "برشلونة يعتزم طلب 30 مليون يورو للسماح برحيل النجم البولندي، لكن الرقم الأكثر واقعية للصفقة سيكون 20 مليونًا".
وكان ليفاندوفسكي أسهم بشكل كبير في تتويج البارسا بالدوري الإسباني الموسم الماضي بفضل أهدافه الحاسمة. كما حصل على صدارة هدافي الليغا برصيد 23 هدفًا.