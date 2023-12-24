تقرير: استياء في برشلونة من مستوى ليفاندوفسكي

كشفت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الأحد، عن وجود استياء داخل مجلس إدارة نادي برشلونة من مستوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، وتم البدء بالسعي عن إمكانية تسويقه في الدوري السعودي.

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع ناديه برشلونة حتى صيف عام 2026.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن "هناك المزيد من الأصوات في إدارة برشلونة، ظهرت مؤخرًا لتأييد رحيل ليفاندوفسكي، خاصة مع الارتفاع الكبير في راتبه خلال الموسم المقبل".