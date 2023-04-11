ريال مدريد يدرس تقديم عرض لصامويل تشوكويزي

ويبدو أن ريال مدريد بدأ التحرك لتدعيم خط هجوم الفريق الذي يعاني نقصًا عدديًّا هذا الموسم في ظل عدم اعتماد أنشيلوتي على ماريانو دياز وإصابات كريم بنزيما المتعددة.

ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين في ظل توقعات بخروج عناصر عديدة من التشكيلة الصيف المقبل على رأسهم أسينسيو وماريانو دياز وإيدين هازارد، وغموض مستقبل لوكا مودريتش وتوني كروس.

وأشارت تقارير إسبانية أخرى إلى اهتمام ريال مدريد أيضًا بالمهاجم الإسباني الشاب داني أولمو مهاجم لايبزيغ الألماني.

وحسب راديو ماركا فإن ريال مدريد يقدر قيمة شراء عقد اللاعب بـ50 مليون يورو.