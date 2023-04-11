ريال مدريد يدرس تقديم عرض لصامويل تشوكويزي
كشف راديو ماركا عن إعجاب مسؤولي نادي ريال مدريد بالمهاجم النيجيري الشاب صامويل تشوكويزي لاعب نادي فياريال الإسباني المتألق أخيرًا.
وبحسب راديو ماركا، فإن ريال مدريد يدرس تقديم عرض للمهاجم النيجيري الذي ينتهي تعاقده مع فياريال الإسباني صيف 2024.
وقدم تشوكويزي مباراة أسطورية أمام ريال مدريد قبل يومين إذ قاد الغواصات الصفراء للفوز على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو 3/2 بعد أداء مميز للغاية جعله محط أنظار الجميع.
وسجل المهاجم البالغ 23 عامًا هدفين من 3 أهداف لفريقه في شباك تيبو كورتوا؛ ما أضعف فرص حامل لقب الدوري الإسباني في استكمال المنافسة على اللقب.
ويبدو أن ريال مدريد بدأ التحرك لتدعيم خط هجوم الفريق الذي يعاني نقصًا عدديًّا هذا الموسم في ظل عدم اعتماد أنشيلوتي على ماريانو دياز وإصابات كريم بنزيما المتعددة.
ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين في ظل توقعات بخروج عناصر عديدة من التشكيلة الصيف المقبل على رأسهم أسينسيو وماريانو دياز وإيدين هازارد، وغموض مستقبل لوكا مودريتش وتوني كروس.
وأشارت تقارير إسبانية أخرى إلى اهتمام ريال مدريد أيضًا بالمهاجم الإسباني الشاب داني أولمو مهاجم لايبزيغ الألماني.
وحسب راديو ماركا فإن ريال مدريد يقدر قيمة شراء عقد اللاعب بـ50 مليون يورو.