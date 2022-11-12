فهد المولد يعلّق على استدعائه لمنتخب السعودية في كأس العالم (فيديو)

وأضاف المولد: "أتمنى من الجميع دعم لاعبي المنتخب مهما صار ومهما كان، نحن نمثل شعارًا واحدًا، ونحن يد واحدة، وبإذن الله نقدم مستوى يليق بالسعودية، وأتمنى من الجميع الدعم فقط".

ورغم إيقافه لمدة 4 أشهر من مركز التحكيم الرياضي، وابتعاده عن الملاعب بسبب عقوبة من لجنة المنشطات، قرر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية ضم "المولد" مهاجم الاتحاد السابق والشباب الحالي إلى قائمة كأس العالم لكرة القدم في قطر.