فهد المولد يعلّق على استدعائه لمنتخب السعودية في كأس العالم (فيديو)
علق فهد المولد على تواجده في قائمة منتخب السعودي لكأس العالم 2022 في قطر.
وقال فهد المولد في مقطع فيديو بعد إعلان قائمة السعودية للمونديال: "أللهم لك الحمد على أنني ضمن اللاعبين المنضمين لكأس العالم 2022 في قطر، ألف مبارك لجميع اللاعبين، وحظًا أوفر للاعبين الذين لم ينضموا".
وأضاف المولد: "أتمنى من الجميع دعم لاعبي المنتخب مهما صار ومهما كان، نحن نمثل شعارًا واحدًا، ونحن يد واحدة، وبإذن الله نقدم مستوى يليق بالسعودية، وأتمنى من الجميع الدعم فقط".
ورغم إيقافه لمدة 4 أشهر من مركز التحكيم الرياضي، وابتعاده عن الملاعب بسبب عقوبة من لجنة المنشطات، قرر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية ضم "المولد" مهاجم الاتحاد السابق والشباب الحالي إلى قائمة كأس العالم لكرة القدم في قطر.
وسبق إيقاف "المولد"، في 2019، لمدة عام بعد سقوطه في اختبار منشطات في مباراة بالدوري المحلي. ورغم ذلك أعلن الشباب، في أغسطس/ آب الماضي، تعاقده مع "المولد" لمدة 3 سنوات في صفقة مجانية، لكنه لا يشارك بشكل أساسي.
وخاض اللاعب المولود في جدة أول مباراة دولية أمام الصين، في 2013، وسجل هدف السعودية الوحيد رغم الخسارة 1/2.
وتلعب السعودية في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.