بعد فوز الجزائر وتونس وليبيا.. ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال

أنعش المنتخب الليبي آماله في إحداث المفاجأة في تصفيات كأس العالم 2026 والمنافسة على بطاقة المجموعة الرابعة بعد الفوز الثمين على أنغولا الخميس في لواندا، في حين قطع منتخبا تونس والجزائر خطوة إضافية على طريق بلوغ النهائيات المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ودارت مساء الخميس 10 مباريات ضمن الدفعة الأولى من منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال، في انتظار استكمال الجولة اليوم الجمعة.

ولا يزال منتخب الجزائر متصدرا للمجموعة السابعة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات وخسارة واحدة، أما المنتخب التونسي فرفع رصيده في المركز الأول من المجموعة الثامنة إلى 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل واحد.

وحقق منتخب كاب فيردي انتصارا ثمينا على موريسيوش (2 ـ 0) ونسج المنتخب الكاميروني على منواله ليفوز 3 ـ 0 على إسواتيني ليتقدم كلاهما على ليبيا العائدة من لواندا بفوز ثمين (1 ـ 0 ) على أنغولا.

وقبل مباريات الجمعة، تقدم "إرم نيوز" ترتيب المجموعات التي خاضت منتخباتها مباريات الجولة السابعة مساء الخميس:

المجموعة الرابعة:

1 ـ كاب فيردي ـ 16 نقطة

2 ـ الكاميرون 15 نقطة

3 ـ ليبيا 11 نقطة

4 ـ أنغولا 7 نقاط

المجموعة السادسة:

1 ـ الغابون 18 نقطة (7 مباريات)

2 ـ كوت ديفوار 16 نقطة (6 مباريات)

3 ـ بورندي 10 نقاط

المجموعة السابعة:

1 ـ الجزائر 18 نقطة (7 مباريات)

2 ـ موزمبيق 12 نقطة (6 مباريات)

3 ـ بوتسوانا 9 نقاط (7 مباريات).

المجموعة الثامنة:

1 ـ تونس 19 نقطة (7 مباريات)

2 ـ ناميبيا 12 نقطة (6 مباريات)

3 ـ غينيا الاستوائية 10 نقاط (7 مباريات).

المجموعة التاسعة

1 ـ غانا 16 نقطة

2 ـ مدغشقر 13 نقطة

3 ـ مالي 12 نقطة

ويشار إلى أن 9 منتخبات أصحاب المراكز الأولى في مجموعاتها تتأهل مباشرة للنهائيات في حين تخوض 4 منتخبات من أفضل أصحاب المراكز الثانية ملحقا أول ثم ثانيا مؤهلا لبطاقة عاشرة لإفريقيا.