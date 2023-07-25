رونالدو يستهدف الاستحواذ على مجموعة إعلامية دأبت على مهاجمته
قالت تقارير صحفية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، يسعى للاستحواذ على مجموعة "كوفينا" الإعلامية، التي تدير عددا من الصحف والمجلات في البرتغال.
وأشارت "آس" نقلا عن صحيفة "El País" وفقا لمعلوماتها، فمن ضمن هذه المجموعة الإعلامية صحيفة “El Correio da Manhã”، التي رفض النجم البرتغالي التحدث إليها في عدة مناسبات سابقة، بل رفع ضدها قضايا بالمحاكم لنشرها شائعات عنه خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تمتلك أيضا شبكة CMTV، القناة الأكثر مشاهدة في البرتغال.
واستعادت الصحيفة ذكرى واقعة شهيرة، حيث ألقى رونالدو الميكروفون الخاص بمراسل Correio da Manha بعيدا في بحيرة بعدما وجه إليه سؤالا عن بطولة أوروبا في فرنسا 2016.
كما أن الصحيفة أشارت في تقرير سابق إلى أن ريال مدريد أمر رونالدو بتوقيع اتفاقية سرية مع كاثرين مايورغا، العارضة التي اتهمته بالاعتداء الجنسي في لاس فيغاس.
كما أعلنت والدة النجم البرتغالي مؤخرا أنها استعانت بمحاميها لمقاضاة صحيفة Correio da Manhã، بسبب نشرها شائعات بأنها تستخدم "السحر" لإبعاد كريستيانو عن صديقته جورجينا رودريغيز.
وفي يونيو الماضي، كشفت إحدى الصحف التابعة للشركة، نقلا عن مصدر مقرب من كريستيانو، أن اللاعب يعد "متحمسا للغاية" للمشروع.
وأشارت الصحيفة إلى أن "أفضل لاعب برتغالي في التاريخ متحمس جدا للاستثمار في وسائل الإعلام ببلاده، في مشروع رائد قائم على الإعلام المستقل الذي اعتاد البرتغاليون الثقة فيه وتفضيله".
وشارك اليوم رونالدو في مباراة ودية مع فريق النصر ضد نظيره باريس سان جيرمان، انتهت بالتعادل السلبي، حيث يستعد الفريق للموسم الجديد للدوري السعودي.