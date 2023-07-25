رونالدو يستهدف الاستحواذ على مجموعة إعلامية دأبت على مهاجمته

قالت تقارير صحفية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، يسعى للاستحواذ على مجموعة "كوفينا" الإعلامية، التي تدير عددا من الصحف والمجلات في البرتغال.

وأشارت "آس" نقلا عن صحيفة "El País" وفقا لمعلوماتها، فمن ضمن هذه المجموعة الإعلامية صحيفة “El Correio da Manhã”، التي رفض النجم البرتغالي التحدث إليها في عدة مناسبات سابقة، بل رفع ضدها قضايا بالمحاكم لنشرها شائعات عنه خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تمتلك أيضا شبكة CMTV، القناة الأكثر مشاهدة في البرتغال.

واستعادت الصحيفة ذكرى واقعة شهيرة، حيث ألقى رونالدو الميكروفون الخاص بمراسل Correio da Manha بعيدا في بحيرة بعدما وجه إليه سؤالا عن بطولة أوروبا في فرنسا 2016.