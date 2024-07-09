قلبت إسبانيا تأخرها بهدف لتفوز 2-1 على فرنسا في مباراة مثيرة بقبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، اليوم الثلاثاء، بفضل تسديدة هائلة من لامين يامال وهدف من داني أولمو لتتأهل إلى النهائي المقرر في برلين يوم الأحد المقبل.

وتقدمت فرنسا في النتيجة عندما لعب كيليان مبابي، الذي لم يكن يرتدي قناعا، تمريرة إلى راندال كولو مواني الذي حولها بضربة رأس من مسافة قريبة في أول هدف من لعب مفتوح تسجله فرنسا في البطولة.

وأدرك يامال (16 عاما) التعادل في الدقيقة 21 بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم إلى داخل الشباك ليصبح أصغر لاعب يسجل في بطولة أوروبا أو كأس العالم.

وتقدمت إسبانيا بعد أربع دقائق بعد ضغط متواصل عندما لعب أولمو الكرة بذكاء داخل منطقة الجزاء واصطدمت بجول كوندي إلى داخل الشباك.

ووضعت فرنسا منتخب إسبانيا تحت الضغط لكنها لم تتمكن من إدراك التعادل.