الوحدة الإماراتي يعلن التعاقد مع 4 صفقات
أعلن نادي الوحدة الإماراتي التعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي الإيراني أحمد نورالله ذي الـ30 عامًا قادمًا من شباب الأهلي دبي.
ويسعى الوحدة لدعم صفوف الفريق بعد التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
وبعد دقائق من إعلان صفقة نورالله، كشف حساب نادي الوحدة الرسمي عن 3 صفقات أخرى، هي: عبدالله كاظم قادما من البطائح، وخالد بطي قادما من الظفرة، وعبدالعزيز محمد قادما من شباب الأهلي.
وسيبدأ الوحدة مشواره في دوري أدنوك للمحترفين 2023/2024 بمباراة البطائح، فيما سيواجه الإمارات في الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وسيخوض نادي الوحدة معسكر إعداد في صربيا بداية يوليو الجاري وحتى الـ17 من الشهر ذاته استعدادًا لاستحقاقات الموسم الجديد التي ستبدأ بكأس الملك سلمان للأندية التي تستضيفها السعودية.
وقبل شهر عيَّن نادي الوحدة رياض الذوادي مديرًا رياضيًّا لشركة كرة القدم.