الوحدة الإماراتي يعلن التعاقد مع 4 صفقات

وبعد دقائق من إعلان صفقة نورالله، كشف حساب نادي الوحدة الرسمي عن 3 صفقات أخرى، هي: عبدالله كاظم قادما من البطائح، وخالد بطي قادما من الظفرة، وعبدالعزيز محمد قادما من شباب الأهلي.

وسيبدأ الوحدة مشواره في دوري أدنوك للمحترفين 2023/2024 بمباراة البطائح، فيما سيواجه الإمارات في الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.