الشباب السعودي يتوصل إلى اتفاق نهائي لضم الحبيب ديالو مهاجم ستراسبورغ

وكان نادي الشباب نجح، خلال الفترة الماضية، في إتمام صفقة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بضم لاعب الهلال، غوستافو كويلار، بعقد لمدة 3 مواسم.

ونجح المهاجم السنغالي ديالو، في الموسم الماضي، بتسجيل 17 هدفًا خلال 33 مباراة خاضها مع ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، ليحل في المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي المسابقة.