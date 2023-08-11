الشباب السعودي يتوصل إلى اتفاق نهائي لضم الحبيب ديالو مهاجم ستراسبورغ
كشفت تقارير صحفية أن نادي الشباب توصل إلى اتفاق نهائي لضم الحبيب ديالو مهاجم نادي ستراسبورغ الفرنسي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وقالت صحيفة "الرياضية"، اليوم الجمعة، إن التوقيع الرسمي لضم اللاعب سيكون غدًا السبت.
ولم تكشف التقارير عن القيمة المالية أو مدة التعاقد مع اللاعب.
وكان نادي الشباب نجح، خلال الفترة الماضية، في إتمام صفقة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بضم لاعب الهلال، غوستافو كويلار، بعقد لمدة 3 مواسم.
ونجح المهاجم السنغالي ديالو، في الموسم الماضي، بتسجيل 17 هدفًا خلال 33 مباراة خاضها مع ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، ليحل في المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي المسابقة.
وبدأ ديالو مسيرته الكروية، في العام 2013، مع نادي ميتز، ليغاد على سبيل الإعارة إلى بريست في 2017، وتألق مع الفريق الذي قرر تجديد إعارته لموسم آخر 2017-2018، حيث لعب بألوانه 52 مباراة سجل فيها 18 هدفًا.
ويأمل الشباب في سرعة إنجاز الصفقة لكي يستطيع اللاعب اللحاق بالفريق في مباراته الأولى بدوري روشن للمحترفين التي سيستضيف فيها فريق الأخدود، يوم الإثنين المقبل.