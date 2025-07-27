المشجع الوفي.. الحسين الأردني ينعى الطفل عبدالله العلاونة

نعى نادي الحسين الرياضي الأردني المشجع الصغير عبدالله العلاونة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته إثر تعرضه لحادث سير أليم منذ أسبوعين.

وقال نادي الحسين الأردني في بيان عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى أسرة نادي الحسين الرياضي الطفل والمشجع الوفي عبدالله العلاونة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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وأضاف البيان: "تتقدم أسرة النادي بأحرّ مشاعر العزاء والمواساة إلى عشيرة العلاونة الكرام، سائلين الله أن يُلهمهم الصبر، وأن يُثبّتهم بالأجر والثواب، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وقد عُرف المشجع الصغير بحبه الكبير لنادي الحسين وإخلاصه في دعم فريقه في المدرجات، وكان مثالًا للمشجع الوفي الذي لا يتوانى عن مؤازرة ناديه في كل الظروف.

يذكر أن فريق الحسين إربد توج بلقب كأس السوبر الأردني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه الثمين على ضيفه الوحدات بهدف دون رد، في لقاء إياب النهائي الذي أقيم مساء الجمعة.

وسجّل يوسف أبو جلبوش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ40، مستفيدًا من خطأ دفاعي للوحدات، ليمنح فريقه التفوق في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب (2-1)، بعد أن انتهت مباراة الذهاب على ملعب الملك عبدالله الثاني بالتعادل 1-1.

ويُعد هذا اللقب الأول للحسين إربد تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي كيم ماتشادو، الذي استهل مسيرته مع الفريق بتحقيق بطولة كبرى.

وتوج الفريق بلقب كأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن ظفر باللقب في مواسم 2003، 2024، 2025.