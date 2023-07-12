أردا غولر يتلاعب بزملائه في تدريبات ريال مدريد ويسجل ببراعة (فيديو)
نشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني هدفا مذهلا سجله أردا غولر الوافد الجديد لحامل لقب كأس ملك إسبانيا، خلال تدريبات الفريق.
وعاد ريال مدريد إلى التدريبات من أجل الاستعداد للموسم الجديد، حيث شهدت تحضيرات الموسم الجديد ظهور معظم الصفقات الجديدة: فيران غارسيا، جود بيلينغهام، أردا غولر، وإبراهيم دياز.
وسبق أن سجل دياز هدفا رائعا خلال التدريبات أول أمس، وهو على ما يبدو قد حفز زميله أردا غولر للرد بهدف أجمل.
وتلاعب غولر برفاقه خلال التدريب بمسافة قريبة من المرمى، ثم سدد بيسراه في الشباك.
وانضم جولر إلى ريال مدريد هذا الصيف قادما من فنربخشة التركي بعد منافسة قوية مع برشلونة الذي أراد هو الآخر ضم اللاعب ذي الـ18 عاما.
ويقول أردا غولر إنه يرغب في أن يصبح أسطورة في ريال مدريد مثل كريستيانو رونالدو ومسعود أوزيل وغوتي.
ولا يرغب غولر في الخروج إعارة على الرغم من صغر عمره، حيث يخطط للمنافسة على مركزه منذ اليوم الأول.
وحسب الصحافة الإسبانية، قام غولر بالمشاركة في التدريبات كجناح أيمن، وهو المركز الذي ينوي أنشيلوتي توظيفه للعب فيه، كما يجيد أيضا كلاعب خط وسط ثالث.