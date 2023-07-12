أردا غولر يتلاعب بزملائه في تدريبات ريال مدريد ويسجل ببراعة (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني هدفا مذهلا سجله أردا غولر الوافد الجديد لحامل لقب كأس ملك إسبانيا، خلال تدريبات الفريق.

وعاد ريال مدريد إلى التدريبات من أجل الاستعداد للموسم الجديد، حيث شهدت تحضيرات الموسم الجديد ظهور معظم الصفقات الجديدة: فيران غارسيا، جود بيلينغهام، أردا غولر، وإبراهيم دياز.

وسبق أن سجل دياز هدفا رائعا خلال التدريبات أول أمس، وهو على ما يبدو قد حفز زميله أردا غولر للرد بهدف أجمل.