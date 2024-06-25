إصابة أوجيه بطل العالم للراليات ثماني مرات بحادث في بولندا

وأكد توماش ماركوفسكي، المتحدث باسم الشرطة من مدينة أولشتين في شمال بولندا، وقوع الحادث.

وقال: "حوالي الساعة 9.30 صباحا على طريق مرصوف بالحصى.. حيث من المقرر أن يبدأ الرالي قريبا، حدث تصادم بين سيارتي ركاب.

"في إحدى هاتين السياراتين كان هناك فريق من سائقي الرالي، سائق ومساعده، وفي السيارة الأخرى كان يوجد شخصان غير مرتبطين بالرالي - سائق يبلغ عمره 69 عاما ومرافقه 67 عاما".

وقال ماركوفسكي، إن سائقي السيارتين تم نقلهما للمستشفى بطائرة مروحية، بينما تم نقل الراكبين بسيارة إسعاف.

ولم تعرف تفاصيل عن إصابات الضحايا، لكنه قال إنهم كانوا في وعيهم عندما وصل المسعفون إلى مكان الحادث.

ويعمل ضباط الشرطة على تحديد سبب الحادث.