بعد سعود عبد الحميد.. روما يتعاقد مع نجم عربي جديد

أعلن نادي روما الإيطالي تعاقده مع نجم عربي جديد لتدعيم صفوفه بعد صفقة اللاعب سعود عبد الحميد ظهير أيمن المنتخب السعودي.

وانضم سعود إلى فريق العاصمة الإيطالية في صيف 2024 قادماً من الهلال السعودي.

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وأعلن نادي روما تعاقده، اليوم الأحد، مع لاعب الوسط المغربي نيل العيناوي رسمياً قادماً من لانس الفرنسي.

واجتاز العيناوي الفحوص الطبية وأتم إجراءات انتقاله في صفقة وصلت قيمتها إلى 23.5 مليون يورو.

وسبق أن لعب العيناوي مع فريق نانسي الفرنسي قبل رحيله إلى لانس في يناير 2023.

وسجل اللاعب المغربي 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 56 مباراة بقميص لانس الفرنسي، وسبق له الانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي تحت 23 عاماً.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب المغربي 15 مليون يورو، ويعد أحد أبرز المواهب في الكرة المغربية.

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وسبق أن دافع العديد من نجوم الكرة العربية عن ألوان روما، وعلى رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح وأحمد حسام "ميدو".

وتعاقد روما مع المدرب القدير جيان بيير غاسبريني الذي تولى قيادة أتالانتا في المواسم الماضية وحقق نجاحات بارزة على رأسها التتويج بلقب الدوري الأوروبي.