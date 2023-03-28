سبب موافقة ري ميستيريو على مواجهة ابنه دومينيك في ريسلمانيا 39
تأكد بشكل رسمي، أن يشهد عرض ريسلمانيا 39 مواجهة من نوع خاص للغاية، بين أسطورة wwe ري ميستيريو ونجله دومينيك، بعد اشتعال الخلافات بينهما خلال عروض الشهور الأخيرة.
ورفض ري ميستيريو مواجهة نجله الذي طلب مواجهة والده، وهاجمه أكثر من مرة.
وحسب موقع WWE، فبعد شهور من تحمله الإهانة وافق ري ميستيريو أخيرًا على مواجهة ابنه دومينيك في ريسلمانيا 39.
وتحدث موقع WWE الرسمي عن المواجهة المرتقبة بالقول: "منذ ظهوره في WWE كان دومينيك مصدر فخر لأبيه وكان يشكل ثنائيًا رائعًا مع ري وأصبحا أول فريق مكون من أب وابن يحصل على لقب سماكداون للتاج تيم. وعلى الرغم من نجاحهما معًا سرعان ما شعر دومينيك بالضيق من توجيهات والده له، ولم يمض وقت طويل حتى صدم النجم الصاعد جميع المتابعين وانقلب على والده".
وبعد انفصاله عن والده وتحالفه مع ريا ريبلي وفريق ذا جادجمنت داي، لم يتردد دومينيك لحظة في توجيه الإهانات لوالده وعائلته متهمًا والده بأنه "أب لئيم" فضلًا عن اقتحام عشاء العائلة رفقة ريا ريبلي وإفساد احتفال ري ميستيريو بالإعلان عن تكريمه في قاعة مشاهير WWE دفعة 2023.
وعلى الرغم من تصرفات دومينيك لم يرضخ أسطورة WWE للضغوط وأصر على رفض الاعتداء على ابنه، لكنه في النهاية لم يتحمل إهانة دومينيك لوالدته ووافق أخيرًا على مواجهة ابنه في ريسلمانيا لكي يلقنه درسًا في الاحترام.
يذكر أن عرض ريسلمانيا 39 يقام على مدار ليلتين يومي الأحد والاثنين 2 و3 أبريل القادم، ويذاع عبر منصة شاهد.