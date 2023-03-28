سبب موافقة ري ميستيريو على مواجهة ابنه دومينيك في ريسلمانيا 39

تأكد بشكل رسمي، أن يشهد عرض ريسلمانيا 39 مواجهة من نوع خاص للغاية، بين أسطورة wwe ري ميستيريو ونجله دومينيك، بعد اشتعال الخلافات بينهما خلال عروض الشهور الأخيرة.

ورفض ري ميستيريو مواجهة نجله الذي طلب مواجهة والده، وهاجمه أكثر من مرة.

وحسب موقع WWE، فبعد شهور من تحمله الإهانة وافق ري ميستيريو أخيرًا على مواجهة ابنه دومينيك في ريسلمانيا 39.