ريال مدريد يضع شرطًا صارمًا لطباعة اسم مبابي وهالاند على قمصان المشجعين

ووفقًا للمحطة، فإن العديد من المشجعين طلبوا الحصول على قميص ريال مدريد باسم مبابي أو هالاند، لكن من المستحيل الحصول على القميص في المتجر الرسمي، لأنهما ليسا لاعبين في ريال مدريد.

والحالة الوحيدة التي يمكن لمتجر ريال مدريد بيع قميص باسم مبابي أو هالاند هو أن يكون اسم المشجع مبابي أو هالاند.

ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي وهالاند نجمي باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، على الترتيب.

وحاول ريال مدريد، عدة مرات، التعاقد مع مبابي، لكن الصفقة لم تتم، وكان أبرزها، الصيف الماضي، وصيف 2022، وكان من الممكن أن تتم صفقة النجم الفرنسي مجانًا.