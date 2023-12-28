ريال مدريد يضع شرطًا صارمًا لطباعة اسم مبابي وهالاند على قمصان المشجعين
وضع ريال مدريد شرطًا صارمًا لطباعة اسمي كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند على قمصان النادي.
وبحسب محطة "كادينا سير"، فإن ريال مدريد أدخل شرطًا جديدًا في متجر النادي الرسمي، حيث سيتم رفض طلب المشجعين بطباعة اسم مبابي أو هالاند على ظهر القمصان المشتراة.
ولن يتم الاستثناء إلا في حالة قيام الفرد المعني بتقديم دليل على تطابق اسمه مع اسمي اللاعبين.
ووفقًا للمحطة، فإن العديد من المشجعين طلبوا الحصول على قميص ريال مدريد باسم مبابي أو هالاند، لكن من المستحيل الحصول على القميص في المتجر الرسمي، لأنهما ليسا لاعبين في ريال مدريد.
والحالة الوحيدة التي يمكن لمتجر ريال مدريد بيع قميص باسم مبابي أو هالاند هو أن يكون اسم المشجع مبابي أو هالاند.
ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي وهالاند نجمي باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، على الترتيب.
وحاول ريال مدريد، عدة مرات، التعاقد مع مبابي، لكن الصفقة لم تتم، وكان أبرزها، الصيف الماضي، وصيف 2022، وكان من الممكن أن تتم صفقة النجم الفرنسي مجانًا.
لكن باريس سان جيرمان نجح في إقناع مبابي بالتجديد حتى 2024 مع بند يتيح للاعب التجديد حتى 2025.
وقال مبابي، الصيف الماضي، إنه سيكمل الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، وإنه لا يريد التجديد ما يعني رحيله مجانًا بنهاية عقده في 30 يونيو المقبل.
ويمكن لريال مدريد أو نادٍ آخر التفاوض مع مبابي بداية من يناير المقبل، دون موافقة باريس سان جيرمان، مع تبقي 6 أشهر على نهاية عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.
أما هالاند البالغ من العمر 23 عامًا فينتهي عقده مع مانشستر سيتي في 2027، وتردد أن عقده يشمل بندًا يتيح له الرحيل عن النادي الإنجليزي مقابل 75 مليون يورو.