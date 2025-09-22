مصري و3 أجانب.. 4 مرشحين كبار لتدريب الأهلي المصري

كثفت إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب تحركاتها من أجل التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي.

وأقال الأهلي مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو من منصب المدير الفني بسبب سوء النتائج، وأسند المهمة مؤقتاً إلى المدرب المؤقت عماد النحاس.

أخبار ذات علاقة تغييرات شاملة.. الخطيب يدرس الإطاحة بثنائي مجلس الأهلي في الانتخابات القادمة

وحقق الأهلي مؤخراً فوزاً مثيراً على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السابعة للدوري المصري.

وبحسب مصادر داخل الأهلي فإن ملف المدير الفني لم يتم حسمه بشكل نهائي، ولكن هناك قائمة مختصرة تشمل 4 مدربين مرشحين بقوة لتولي المهمة.

أورس فيشر

يتصدر اسم السويسري أورس فيشر، المدير الفني السابق لفريق يونيون برلين الألماني، الترشيحات وخاصة أن هناك اتفاق تم بين الطرفين، ولكن لم يتم تفعيله بشكل نهائي.

أورس فيشر أحد الأسماء اللامعة في مجال التدريب بعد نجاحاته السابقة مع بازل وزيورخ في سويسرا بجانب يونيون برلين، ولكن هناك تحفظات داخل الأهلي تمنع إعلان الاتفاق معه على رأسها رحيله عن الفريق الألماني بعد سلسلة سلبية من النتائج بخلاف أسلوبه التكتيكي القائم بشكل أكبر على التحولات وليس الاستحواذ.

ويملك فيشر حتى الآن الحظوظ الأكبر لقيادة الأهلي خاصة أنه يملك خبرات طويلة وشخصية قوية وهو ما يعزز فرصه في تولي المهمة.

فرناندو سانتوس

الاسم الثاني هو البرتغالي فرناندو سانتوس صاحب الـ 70 عاماً والذي يملك تاريخاً كبيراً وتجربة رائعة مع منتخب بلاده.

وتبدو المفاوضات بين سانتوس ومسؤولي الأهلي بين شد وجذب من أجل إقناعه بتولي المهمة، ولكن حتى الآن يبدو المدرب البرتغالي صاحب حظوظ أقل نسبياً من فيشر في إمكانية الاستعانة به خاصة في ظل تقدم عمره وعدم خوضه أي تجارب منذ رحيله عن منتخب البرتغال.

أخبار ذات علاقة الكشف عن منصب سيد عبد الحفيظ الجديد في الأهلي المصري

مارك فان بوميل

الاسم الثالث هو الهولندي مارك فان بوميل والذي كان نجماً لامعاً في صفوف بايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

فان بوميل كانت له تجارب تدريبية سابقة مع آيندهوفن الهولندي وفولفسبورغ الألماني ورويال أنتويرب البلجيكي.

وحقق المدرب صاحب الـ 48 عاماً الثلاثية المحلية مع أنتويرب موسم 2022/ 2023.

حسام البدري

يبقى اسم حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس الليبي الحل الأخير أمام إدارة الأهلي كمدرب مصري لقيادة الفريق الأحمر.

ويبقى البدري بخبراته الطويلة ونجاحاته السابقة أحد أبرز المرشحين لتولي قيادة الأهلي في الفترة القادمة وإنقاذ الموسم الحالي.