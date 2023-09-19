ما حقيقة مشاجرة 4 لاعبين من مانشستر يونايتد في غرفة خلع الملابس؟

وزعمت صحيفة ذا صن أن برونو فيرناندز قائد مانشستر يونايتد احتد على زميله في الفريق سكوت ماكتوميناي بعد الخسارة أمام برايتون، كما حدثت مشادة أيضًا بين ثنائي خط الدفاع ليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف، قبل أن يحاول إيريك تين هاغ السيطرة على الوضع.

وأشار تين هاغ قبل أيام إلى أن نادي مانشستر يونايتد افتقد الانضباط قبل وصوله كمدرب للفريق، وأنه مفوض من الإدارة لاتخاذ قرارات قوية لإعادة الانضباط للفريق.

وحسب دايلي ميل، فإن مانشستر يونايتد قد نفى ما نشرته ذا صن حول نشوب مشاجرة في غرفة خلع ملابس الفريق.