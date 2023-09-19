ما حقيقة مشاجرة 4 لاعبين من مانشستر يونايتد في غرفة خلع الملابس؟
قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن مشاجرة حدثت داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بنادي مانشستر يونايتد عقب الخسارة الكبيرة أمام برايتون على ملعب أولد ترافورد بثلاثة أهداف لهدف واحد.
وتوترت الأمور بشكل متزايد خلال الفترة الأخيرة بنادي مانشستر يونايند، حيث بدأ الأمر بأزمة استبعاد الجناح البرازيلي أنتوني بسبب مزاعم الاعتداء على صديقته، ثم استبعاد جادون سانشو بسبب انتقاده علنًا للمدرب إيرين تين هاغ لعدم إشراكه أساسيًّا في المباريات.
وزعمت صحيفة ذا صن أن برونو فيرناندز قائد مانشستر يونايتد احتد على زميله في الفريق سكوت ماكتوميناي بعد الخسارة أمام برايتون، كما حدثت مشادة أيضًا بين ثنائي خط الدفاع ليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف، قبل أن يحاول إيريك تين هاغ السيطرة على الوضع.
وأشار تين هاغ قبل أيام إلى أن نادي مانشستر يونايتد افتقد الانضباط قبل وصوله كمدرب للفريق، وأنه مفوض من الإدارة لاتخاذ قرارات قوية لإعادة الانضباط للفريق.
وحسب دايلي ميل، فإن مانشستر يونايتد قد نفى ما نشرته ذا صن حول نشوب مشاجرة في غرفة خلع ملابس الفريق.
لكن غاري نيفل أسطورة مانشستر يونايتد ومحلل سكاي سبورتس قد ألمح إلى الأمر أيضًا بالقول، إن غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد مليئة بالمشاكل بسبب اللاعبين غير السعداء الذين لا يشعرون بالراحة.
ولم تكن أزمة مشاجرة اللاعبين هي آخر مشاكل مانشستر يونايتد، حيث قالت تقارير إنجليزية إن شكوكًا تحوم حول المدرب تين هاغ من قبل بعض مسؤولي النادي بسبب ارتباط عدد من صفقات الفريق التي أبرمت هذا الصيف بالشركة التي تدير أعماله.
وحسب دايلي ميل فإن راسموس هويلاند وسفيان أمرابط هما لاعبان يتبعان نفس الوكالة التي ينتمي إليها إيريك تين هاغ مدرب الفريق.