ديربي مانشستر وبرشلونة وليفربول.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تشهد منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم مواجهة الديربي المرتقبة مساء اليوم الأحد بين مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر البريميرليغ.

ويلتقي ليفربول حامل اللقب منافسه بيرنلي في مواجهة أخرى مثيرة في الدوري الإنجليزي.

ويخوض برشلونة اختباراً صعباً أمام ضيفه فالنسيا في الدوري الإسباني كما يلعب روما ضد تورينو ويلتقي ميلان ضيفه بولونيا في الدوري الإيطالي.

ويخوض لانس بقيادة النجم السعودي سعود عبد الحميد مهمة صعبة أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

ويواجه النصر منافسه الخلود في الدوري السعودي كما يلعب الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري.

ويخوض بيراميدز المصري بطل أفريقيا مباراة مرتقبة ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس القارات للأندية (الإنتر كونتيننتال) كما يلتقي الإفريقي ضيفه الصفاقسي في الدوري التونسي.

ويبحث سانتوس بقيادة النجم المخضرم نيمار دا سيلفا عن تحقيق الفوز أمام أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

بيرنلي وليفربول – 4:00 عصراً – BEIN SPORTS 1

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد – 6:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الإسباني

برشلونة وفالنسيا – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الإيطالي

روما وتورينو – 1:30 ظهراً – الرابعة الرياضية وstarz Play وstc tv

ميلان وتورينو – 9:45 مساءً - الرابعة الرياضية وstarz Play وstc tv

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ولانس – 6:15 مساءً – bein sports 2

الدوري المصري

الأهلي وإنبي – 8:00 مساءً – أون سبورت 1

كأس الإنتر كونتيننتال

بيراميدز وأوكلاند – 9:00 مساءً – إم بي سي مصر 1

الدوري التونسي

الإفريقي والصفاقسي – 6:00 مساءً – التونسية الوطنية 1

الدوري البرازيلي

أتلتيكو مينيرو وسانتوس – 10:00 مساءً – غير منقولة عربياً