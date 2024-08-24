يبدو أن جماهير نادي العروبة خصوصا والجماهير السعودية عموما غير مصدقة حتى الآن التقارير التي تتحدث بالفعل عن وجود مفاوضات لضم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد وإشبيلية السابق، للعروبة، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ورحل راموس عن إشبيلية في نهاية الموسم الماضي، وأصبح لاعبا حرًا ومن حقه التوقيع لأي نادٍ مجانا.

وحاول إشبيلية، إقناع راموس بالاستمرار لموسم آخر، لكن المدافع التاريخي للكرة الإسبانية قرر أخيرًا تغيير المشهد بعد موسم تراجع فيه طموح فريق إشبيلية خطوة إلى الوراء، وأنهاه في المركز الـ14 بالليغا.

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وعلى عكس كل التقارير التي ربطت راموس بناديي النصر والاتحاد، قال الإعلامي الرياضي أحمد الجدي عبر منصة "إكس"، إن "المدافع الإسباني راموس اتفق بشكل نهائي مع نادي العروبة، فخر الجوف، بعقد يمتد موسمين، تبقت الفحوص الطبية فقط، ومتوقع انضمامه خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "تبقت الفحوص الطبية فقط، ومتوقع انضمامه خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويعد العروبة أحد الفرق الصاعدة حديثا إلى دوري روشن في موسم 2024/2025 وتلقى الفريق خسارة قاسية على ملعبه بهدفين دون رد أمام الأهلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي، لذا يبدو أن تحركات الإدارة ستكون سريعة من أجل تدعيم الفريق.

ولاقت مفاوضات العروبة مع راموس ردود فعل هائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت أكثر التلعيقات انتشارا هو أن راموس سيعيش في مدينة سكاكا، إذ قال أحد المتابعين: "سيرجيو راموس ستكون مدينته القادمة سكاكا.. نعم أنت لست في حلم بل واقع".

وكان مونس الشمري، رئيس نادي العروبة، قد قال في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، عقب الخسارة من الأهلي: "صفقتنا المقبلة ستكون الثالثة من حيث الاسم في دوري روشن السعودي، بعد رونالدو ونيمار، الآن في مرحلة الفحوص الطبية".

ويُعد المدافع الإسباني من أساطير فريق ريال مدريد، الذي تحصل معه على ألقاب عديدة، أبرزها الدوري الإسباني 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك راموس 180 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني، أحرز خلالها 23 هدفًا، وقد حقق بقميص "الماتادور" لقب كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2008 و2012.